Il dramma di Peddio, due comunità in lutto 

Grande cordoglio per la scomparsa di Mariano Peddio, 52 anni, docente di Desulo morto sabato sera a Sassari, in seguito a un incidente nella sua abitazione di Tonara. È precipitato da una scala a pioli mentre cercava di dare da mangiare al gatto. A centinaia, nella mattinata di ieri, hanno raggiunto l’ospedale Santissima Annunziata, dove Peddio era giunto in condizioni gravi, per portare conforto ai familiari distrutti dal dolore. Giovani, bambini con i genitori, anziani: tutti uniti da un comune filo conduttore per salutare un uomo stimato da tutti, ambasciatore della cultura sportiva nel territorio. In lutto due comunità: Tonara e Desulo.

Un fronte d’affetto che nemmeno ore di estenuante attesa sotto il sole hanno potuto scalfire. Solamente dopo le 13 è stato aperto l’accesso all’obitorio. «Un giorno tristissimo per Desulo, Tonara e il rione di Asuai - ha commentato il sindaco di Desulo, Gian Cristian Melis - ma che non ridurremmo solo al dolore. Avremo la forza di ricordare Mariano col sorriso, quello che ci ha sempre regalato in ogni istante della sua vita». Numerosi i ricordi sui social degli studenti di Barbagia e Ogliastra che avevano beneficiato degli insegnamenti di Peddio insieme agli iscritti nella sua palestra di fitness a Desulo. Grande cordoglio anche nel mondo del calcio: aveva seguito varie società dilettantistiche nelle preparazioni pre-campionato. «Siamo ancora incredibili per questa scomparsa - ha commentato il Tonara Calcio - in questo momento ci stringiamo al dolore di tutti familiari».

Oggi si conosceranno la data e il luogo dei funerali.

