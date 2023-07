«Il dramma della carenza di poliziotti» 

La protesta dei poliziotti sbarca anche a Cagliari. Mercoledì si terrà una mobilitazione davanti alla Prefettura: «Denunciamo il dramma di un comparto sicurezza sempre più abbandonato a se stesso», sottolinea il segretario provinciale del sindacato di Polizia Silp Cgil, Gianluca De Simoni. «Ci troveremo davanti alla sede della Prefettura così come avverrà in tutta Italia per una protesta a livello nazionale. Proprio tramite chi rappresenta il governo sul territorio, cioè il prefetto, intendiamo mandare un forte messaggio a Palazzo Chigi perché delle chiacchiere siamo stufi».

I temi sono diversi. «Nessuna assunzione straordinaria di personale per compensare i pensionamenti, come dimostra la drammatica carenza di poliziotti della nostra Questura; stipendi fermi al 2021 e per i dirigenti non è stato mai firmato il primo contratto dal 2017; nessuna attenzione per le condizioni di lavoro e il benessere organizzativo delle poliziotte e dei poliziotti», ricorda De Simoni. «Intanto esplode il fenomeno dei suicidi: 28 casi tra il personale in divisa solo dall’inizio dell’anno».

I manifestanti spiegheranno anche ai cittadini i problemi: «Perché la mancanza di risorse, di assunzioni e di strutture idonee incidono direttamente sulla sicurezza delle persone e sul vissuto quotidiano. L’unica elemosina regalata ai poliziotti proprio da questo mese di luglio è un emolumento accessorio una tantum per il 2023: parliamo di appena 24 euro lordi mensili per un agente. Neppure mezzo caffè al giorno». (m. v.)

