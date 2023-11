Il dramma del tentato stupro su un telefonino delle vittime 

Loro negano tutto, anche se davanti al gip si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, Amine Khessimi e il connazionale e amico, Mohamedymen Dkhili,dicono che con il tentativo di stupro di una ragazza di Arzachena non c’entrano nulla. La giudice del Tribunale di Tempio, Marcella Pinna ha ritenuto fondata la tesi della Procura, convalidando l’arresto dei due tunisini e disponendo la misura della custodia cautelare in carcere.

Gli indagati, rispettivamente 26 e 31 anni, sono nel penitenziario di Bancali e negano di avere aggredito una giovane coppia di Arzachena, la sera del 21 ottobre scorso. Una aggressione a sfondo sessuale sostiene il pubblico ministero Alessandro Bosco. Intanto i due tunisini, stando alle indagini dei carabinieri del reparto territoriale di Olbia, avrebbero pedinato la giovane coppia arzachenese per quasi un’ora prima del tentativo di stupro. Mentre i due ragazzi si spostavano da un locale all’altro di Arzachena, insieme ad altri amici, i due li osservavano. ll pedinamento sarebbe finito in una traversa di via Aldo Moro, nel cuore di Arzachena, dove poi sarebbe avvenuta l’aggressione. Non basta, ieri è emersa un’altra circostanza importante. Mentre il ragazzo era tenuto sotto minaccia da Amine Khessimi, sarebbe riuscito a schiacciare il tasto delle chiamate del cellulare. Gli amici hanno sentito tutto al telefono, le urla di lei e poi la colluttazione. I due ragazzi sono assistiti dagli avvocati Daniela Peru e Antonello Desini. I tunisini sono comparsi davanti al gip assistiti da Giuseppe Corda e Mauro Muzzu.

