Il dramma del 16nne riaccende le banlieue 

PARIGI. Cova la rabbia nelle banlieue per la tragedia del 16enne Safa. Mercoledì sera non si è fermato all’alt, inseguito dalla polizia si è schiantato senza casco su un’altra auto di agenti che arrivava a un incrocio. Il dramma di Elancourt, periferia ovest di Parigi, ha assunto connotazioni confuse ieri quando l’avvocato della famiglia ha precisato che Safa è in stato di morte cerebrale ma non è ancora stato constatato il decesso. A Elancourt, nel dipartimento delle Yvelines, una zona ben sviluppata senza particolari problemi di ordine pubblico, i vicini della famiglia, gli amici e molti giovani si sono raccolti nei pressi dell’incrocio fatale. Le autorità sono inquiete, il prefetto delle Yvelines - sentite le relazioni sul malessere fra i giovani del quartiere e ricordando la settimana di rivolte a giugno dopo la morte di Nahel, ucciso da un agente a Nanterre - ha inviato a Elancourt uno squadrone di Crs 8, agenti addestrati per affrontare azioni violente e di guerriglia. Intanto due degli agenti coinvolti sono stati fermati, interrogati e poi rilasciati dalla Igpn, la polizia interna: parlan o di un incidente, per l’avvocato della famiglia di Saza la collisione è «stata voluta e provocata dai poliziotti».

