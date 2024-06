Il dramma dei borghi: siamo senza acqua 

Gli invasi si svuotano, i pozzi sono praticamente prosciugati. E circa tremila persone si ritrovano a vivere senza acqua potabile. È il dramma con il quale sono costretti a fare i conti i residenti dei Villaggi delle Mimose, dei Gigli, delle Rose, di San Gregorio e di tutti borghi sulla Statale 125. Dopo aver chiesto, inascoltati per il momento, il riconoscimento dello stato di emergenza, si preparano a una clamorosa forma di protesta: il 28 giugno si daranno appuntamento in piazza Palazzo a Cagliari, davanti alla sede della prefettura per chiedere un intervento al rappresentante del Governo nella Provincia.

La situazione

Un problema per tutti i borghi che si fa particolarmente sentire nella zona alta del Villaggio delle Mimose dove ci sono 106 residenze (in tutto il Villaggio ci sono 240 case, il 60, 70 per cento abitate tutto l’anno). «Il problema di fondo», racconta Patrizia Lai, una delle abitanti della zona alta, «è che nei nostri borghi non c’è una rete idrica. Ad aggravare la situazione la perdurante siccità: le nostre riserve idriche sono ormai a secco da settembre 2023. E, proprio a causa della siccità, anche il pozzo che ho fatto costruire tre anni fa quando mi sono trasferita, si sta pian piano prosciugando».

La richiesta

Necessario, dunque, intervenire. «Ho inviato una pec per chiedere il riconoscimento dello stato di emergenza», riprende Lai. Che cosa significa? «Riconosciuta l’emergenza, devono essere reperiti i fondi per portare l’acqua potabile nei nostri villaggi». Magari con autobotti che riempiano gli invasi o i singoli serbatoi: gli aspetti tecnici non contano. Quello che interessa è avere l’acqua.

Il futuro

C’è da risolvere l’emergenza. Ma il problema è strutturale: serve realizzare una rete idrica. «Noi, come Comune capofila», spiega la sindaca di Maracalagonis Francesca Fadda, «abbiamo presentato un progetto: i fondi, sette milioni di euro, erano già stati stanziati dalla Regione. Occorre soltanto sbloccarli: per questo ho chiesto un incontro al nuovo assessore». Una strada che intende percorrere anche la neo eletta sindaca di Sinnai Barbara Pusceddu. «In campagna elettorale ho parlato con i residenti: conosco bene la situazione. Non si possono certo lasciare cittadini senza acqua». Per affrontare il problema Pusceddu mette da parte altre incombenze come la formazione della Giunta. «Lunedì mi metterò in contatto con l’assessore Giuseppe Meloni per capire come intervenire».

