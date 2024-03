Il dovere di essere comunque donne speciali 

Maria Adelaide D'Asburgo Lorena, Regina di Sardegna, e le sue opere pie, ma anche un marito infedele come Vittorio Emanuele II. Lucrezia Romana che venne violentata dal figlio di Tarquinio il Superbo, provocando la ribellione dei parenti e la cacciata del settimo e ultimo re di Roma. E ancora Susanna e i vecchioni, il rifiuto del rapporto nonostante la minaccia. Dietro i ritratti femminili o quelli di alcuni episodi biblici e storici, ci sono storie spesso tragiche, anche quando sono eroiche.

La Pinacoteca Nazionale di Sassari per l'8 marzo propone “Storie di Donne. Il dovere di essere sante, regine, eroine” , un percorso guidato alla scoperta dei racconti racchiusi nei dipinti della collezione del Museo. L'appuntamento è per domani alle 17.30, ma per tutta la giornata l'ingresso sarà gratuito.

L'evento si propone come una riflessione sulle donne ritratte e sulla loro esistenza, forzatamente eroica e tragica: racconti di regine, sante, donne comuni e leggendarie. Figure femminili costrette a essere speciali, quasi sempre, a seguito di un episodio di violenza, o comunque di una costrizione. Le donne ritratte verranno presentate attraverso un itinerario originale, con le opere di autori rinascimentali, passando per il Barocco e giungendo alla rappresentazione gentile e commossa di Giovanni Marghinotti, nel XIX secolo.

