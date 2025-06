Il dottore dei videogiochi 

Gioca per passione e per lavoro. Nei giorni scorsi ha concluso il dottorato nell’Università La Sapienza di Roma discutendo una tesi sui videogiochi. Andrea Piano, 38enne di Carbonia, ha trasformato una passione giovanile in professioni. Non si è limitato a creare giochi elettronici. Ha girato l’Europa per studiare. È stato a Malta e in Olanda. Da qualche tempo è rientrato in Sardegna e insieme a Francesco Laddomada ha creato la “Sardinia Game Scene”, un collettivo che raggruppa tutti i professionisti sardi che gravitano nel variegato mondo dei videogiochi.

Le mosche bianche

«In Sardegna – racconta Andrea Piano – ci sono tantissime persone che lavorano nel settore dei videogiochi. Fino a qualche tempo fa ero convinto che fossimo mosche bianche. Poi ho scoperto che siamo in tanti. Ci sono grafici, programmatori, autori e tante altre professionalità. Ci sono grandi potenzialità di crescita. Vivere in un’Isola non rappresenta certo un ostacolo. In Sardegna si possono fare le stesse cose che fanno i colleghi di Roma e Milano. Servirebbe una maggiore collaborazione tra gli operatori di questo settore. La nascita della Sardinia Game Scene punta a creare un ambienta costruttivo. Altri paesi europei sono molto più avanti rispetto a noi. Tra colleghi il feedback è importantissimo. Finora era mancato proprio il confronto». Nel Sulcis Iglesiente ci sono tanti professionisti e appassionati di videogiochi. Recentemente sono stati organizzati diversi incontri. «Ci sono degli spazi di coworking a Iglesias e Carbonia – continua Piano – nell’ultimo appuntamento promosso nella miniera Serbariu c’è stato un ottimo riscontro di pubblico».

I professionisti

«In Sardegna – sottolinea Piano – ci sono numerosi free lance che lavorano e collaborano con grandi gruppi nazionali e internazionali. Tutti quanti ci stiamo attivando per promuovere le produzioni sarde. Si è aperto già un dialogo con la Regione». L’associazione fondata da Piano e Laddomada punta anche a favorire la formazione professionale. «Nell’Isola c’è già una scuola specialistica, si chiama Game Maker Academy. So che si stanno attivando anche altri istituti, come lo Ied, per nuove iniziative».

I suggerimenti

Piano ha capito che i videogiochi potevano diventare un lavoro intorno ai 18 anni. «Inizialmente pensavo a divertirmi e imparare. Leggevo molto, guardavo tanti film. Cose che tornano utili quando fai un lavoro creativo. Non è necessario essere sempre super esperti di informatica. Io non so programmare, mi occupo di design. In questo settore ci sono svariate professionalità: musicisti, architetti, autori di testi. A chi volesse avvicinarsi al mondo dei videogiochi consiglio di giocare, ovviamente, ma anche di leggere tanto. I corsi di formazione sono importanti, ma spesso molti addetti ai lavori sono autodidatti. Ripeto, è molto importante il confronto tra professionisti».

Progetti futuri

«In questo momento con il mio team stiamo lavorando a un videogioco ambientato in Sardegna. La fonte di ispirazione è il nostro folclore – conclude Andrea Piano – in questo modo puntiamo a far conoscere l’Isola nel mondo. E sempre attraverso il gioco vorrei promuovere il rispetto e la tutela dall’ambiente, il risparmio di energia».

