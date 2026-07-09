Il dottore, Allegri e l’abbraccio con Ranieri 

L’abbraccio con Claudio Ranieri, dopo la finale playoff vinta a Bari grazie al gol al 94’ di Pavoletti, è l’immagine più iconica del dottore . Quando arrivò, nel 1992, c’era Carletto Mazzone. E il Cagliari si qualificò per la Coppa Uefa, di cui – in seguito – ha assistito da bordo campo alla cavalcata fino alla semifinale. Tra una diagnosi e l’altra, ha accudito alla salute di calciatori come Francescoli e Zola, Matteoli e Oliveira, ma anche Suazo, Conti, Esposito e Langella. Tra A, B e qualche pericolo evitato. Ma tutto ha un inizio e una fine. Marco Scorcu non è più il responsabile sanitario del Cagliari: dopo 34 anni, saluta.

Arrivederci

Per impegni di lavoro e perché 34 anni sono una vita. Ci sono la carriera da direttore della struttura complessa di Medicina dello Sport e dell’esercizio fisico, nell’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari, da portare a termine, e l’incarico di vicepresidente nazionale della Federazione dei medici sportivi da onorare. Il suo posto verrà preso da Gabriele Cirillo, medico dello sport e fisiatra: dovrebbe essere affiancato dal dottor Carlo Piredda, già nel settore giovanile. Dai vertici della società interpretano l’uscita del medico sociale come un arrivederci.

Il professionista

Scorcu, che ne ha visto di cotte e di crude, ha lavorato durante le due presidenze del dopo Tonino Orrù: quella di Massimo Cellino e quella di Tommaso Giulini. Nel 1992 ha preso il posto di Salvatore Floris e da allora è rimasto al suo posto: aveva 31 anni quando è arrivato, lascia a 65 ma non è da escludere un ritorno in futuro. Perché non sembra esserci alcuna ristrutturazione aziendale in atto (se ci fosse, non inizierebbe dallo staff medico, ma dai ruoli apicali), ma un passaggio di consegne in alcuni settori. Sembra imminente infatti anche la nomina di un nuovo dietologo nutrizionista.

Gli allenatori

Accanto a lui, in panchina, si sono alternati Mazzone, Radice, Giorgi, Tabarez, Trapattoni, Perez, Ventura, Ulivieri, Bellotto, Sala, Nuciari, Materazzi, Sonetti, Reja, Arrigoni, Tesser, Giampaolo, Colomba, Ballardini, Allegri, Melis, Bisoli, Donadoni, Ficcadenti, Pulga, Lopez, Zeman, Zola, Festa, Rastelli, Maran, Zenga, Di Francesco, Semplici, Mazzarri, Agostini, Liverani, Ranieri, Nicola e Pisacane. Quaranta allenatori e centinaia di giocatori, personalità diverse in campo e nei rapporti umani. Scorcu sostiene di non voler rilasciare interviste, fedele a un’etica antica e al rispetto delle persone che ha curato in tutti questi anni. Ma, in via informale, non ha mai negato il rapporto speciale che lo lega a Massimiliano .

Il re dei mister

Massimiliano altri non è che Max Allegri, pluridecorato ex allenatore della Juventus che, proprio dalla panchina rossoblù, a maggio, ha visto fallire il traguardo della qualificazione Champions con il Milan. Scorcu l’ha visto arrivare a Cagliari dal Pescara da giocatore (all’epoca fu uno degli acquisti più onerosi di sempre) e incontrato di nuovo da tecnico, alla guida di uno dei più spettacolari Cagliari del dopo-scudetto. Mantiene un legame forte anche con Diego Lopez e Ranieri. Perché i rapporti restano, come la storia di un professionista che ha legato la sua vita alle vicende rossoblù.

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