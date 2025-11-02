Il dottor Oppo disegna il suo futuro 

Stefano Oppo era un po’ sparito dai radar, dopo i Giochi olimpici. Il Cio ha annunciato che nel canottaggio i tanto amati pesi Leggeri sarebbero stati sostituiti da gare in mare e questo imponeva una riflessione. Ma il 31enne di Oristano che vive in Lombardia non ha mai smesso di fare qualche puntata nell’Isola, per esempio a Golfo Aranci, ospite dei Premi Ussi Sardegna.

Oppo, ripartiamo dai pesi Leggeri.

«La categoria è sparita, ormai è confermato, come era nell’aria. Per me è stato un periodo un po’ particolare. Ero partito con l’idea di prendermi un anno di stacco. Poi, nell’indecisione, mi sono anche allenato, pur senza un vero obiettivo, perciò senza una programmazione, un senso. Sono arrivato in primavera a fare qualche gara nella nuova disciplina del beach sprint (coastal rowing, cioè canottaggio in mare) e anche i campionati italiani a luglio che sono andati discretamente, come mi aspettavo per il mio livello. Però nella prima settimana di luglio ho deciso di mettere un punto».

Definisca “discretamente”

«Sono arrivato terzo nel singolo pesi leggeri, che non è un grande risultato per quanto mi riguarda, anche se sapevo di poter esprimere quel valore. Però a quel punto mi sono detto: ok devo fermarmi un attimo e fino a settembre ho staccato completamente dal canottaggio».

E poi?

«A inizio settembre mi è tornata un po’ la voglia di fare qualcosa di più strutturato, riprovare a programmare meglio la prossima stagione».

Ma i pesi Leggeri non ci sono più, almeno come categoria olimpica…

«Esatto, quindi per ora l’obiettivo, in accordo con il Centro Sportivo dei Carabinieri e il mio allenatore è di arrivare a fine anno, inizio 2026 in una buon condizione fisica, fare una bella base per poi provare a vedere come siamo messi, almeno nel panorama nazionale».

Quale potrebbe essere la sua specialità?

«Faccio fatica a fare il passaggio alla categoria Senior perché per fortuna riesco a mantenere la linea anche troppo facilmente - adesso peso 72 - però vedendo anche ciò che ha fatto il mio ex compagno di barca, Gabriel Soares, che è riuscito a salire sul doppio assoluto ai Mondiali, non escludo nulla. Diciamo che riesco ad affrontare questa preparazione con la voglia di allenarmi ma senza la pressione di dover per forza dimostrare qualcosa che avevo in passato. È un percorso che affronto con il piacere di farlo».

La testa dopo tanti anni è quella che soffre di più: è cambiato qualcosa in questo senso?

«Esatto, poi capiremo cosa succede quando arriverà la fatica vera. Adesso mi sto riadattando ad affrontare allenamenti, percorsi impegnativi. Ma quando bisognerà stringere i denti, lì sarà la parte più tosta. Mentalmente mi sto preparando anche per quello».

Però lei è alto, pur essendo un peso leggero (70 kg): quanti chili dovrebbe mettere per essere competitivo a livello assoluto?

«Ci vuole un po’ di tempo per arrivare a un certo peso, attorno agli 80 chili si riesce a essere competitivi. Faccio l’esempio del greco Stefanos Ntouskos che nel 2016 è arrivato dietro di noi nel doppio pesi leggeri e poi a Tokyo ha vinto l’oro nel singolo assoluto. E parliamo forse della specialità regina, quella più complicata, in cui vai contro i due più forti che sono atleti di due metri e 110 kg. Lui ha dimostrato di potersela giocare con loro ed è l’esempio estremo. Ma ci sono anche altri ragazzi, spagnoli, che si sono adattati e lo stesso Gabriel, che non è riuscito a entrare in finale per poco, mentre sul podio è salito uno dei due irlandesi, il nostro “incubo” nei pesi Leggeri».

Quale barca le piacerebbe?

«Intanto per me qualunque risultato venga ora, anche mettendoci il massimo impegno, sarà molto difficile. Se penso alle Olimpiadi devo dire che è veramente in salita. Ma non mi dispiacerebbe tornare al passato, perciò con una barca di punta, magari un Quattro che è quella che mi ha accompagnato nei primi anni di carriera prima da Junior e poi ai Giochi di Rio de Janeiro. Però vorrei una barca con un remo solo. Anche se so che parliamo sempre in modo un po’ utopico».

Lasciamo l’Oppo canottiere per parlare del resto. Lo studio.

«L’anno scorso sportivamente ho fatto poco ma ho investito tanto tempo per laurearmi in scienze politiche, recuperando anche un po’ di esami che mi mancavano perché soprattutto nell’anno olimpico avevo dovuto mettere leggermente da parte gli studi. Sono riuscito a laurearmi a luglio, anche con buonissimi voti».

Agromento numero due: la famiglia.

«A luglio mi sposerò con Camilla, stiamo insieme da otto anni ed è arrivato il momento. Abbiamo preso casa vicino al lago di Como, dove c’è la possibilità di allenarsi per me e lavorare per lei. È un po’ lontano dalla Sardegna, ma quest’anno sono riuscito a frequentarla un po’ di più e poi mi piace sempre tornare, anche per occasioni come i Premi Ussi, ma soprattutto per trovare la mia famiglia. Vorrei costruire qualcosa qui in parallelo con la vita sportiva. Non penso che riuscirò mai a staccarmi dalla Sardegna e dalle persone che ho qui. E non parlo soltanto della famiglia».

Lei è ancora atleta e carabiniere: nel futuro post agonistico cosa vede?

«Non lo so. Sicuramente ci sono i carabinieri che mi hanno supportato e ancora lo fanno nel percorso sportivo e io ho massima riconoscenza nei loro confronti, perciò penso che potrei fare un percorso nell’Arma. Però mi piacerebbe portare lo sport, il canottaggio, il coastal rowing (e il beach sprint in particolare) perché si sposa bene con il territorio sardo. Avevo già in progetto per quest’anno o il prossimo di organizzare una gara nella zona di Oristano, poi il pensiero di tornare a impegnarmi sul versante agonistico mi ha fatto mettere da parte questo progetto cui però tengo e che spero sia soltanto rimandato di qualche anno».

Ha due medaglie olimpiche: quale è il vero lascito di questi straordinari successi sportivi?

«Un nome da spendere per aiutare il canottaggio sardo in futuro, un patrimonio di amicizie e conoscenze, o di esperienze certo. Però la cosa che mi piace di più - che non è un ritorno per me personalmente - è poter trasmettere qualcosa alle altre persone, alle nuove generazioni. Ritengo sia una bellissima cosa quella di poter parlare con le aziende, trasferire qualcosa della mia esperienza non solo come percorso fatto di risultati ma soprattutto di attitudine che noi sportivi abbiamo nello sport ma in tutte le sfere della vita».

Ormai è nata la “gang degli oristanesi”: che feeling si è creato con Lorenzo Patta, Alessia Orro, Stefano Loddo…?

«Ci conosciamo molto bene e anche se siamo un po’ sparsi e ci perdiamo di vista, quando ci rincontriamo è bello e credo sia un motivo di orgoglio vedere che veniamo da un territorio piccolo ma che ha dimostrato di valere tanto e continua a farlo. Curiosamente con Alessia Orro c’è un legame in più perché Camilla è stata addetta stampa della VeroVolley Milano dove giocava lei».

RIPRODUZIONE RISERVATA