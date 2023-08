Il dorato shopping arabo 

La polveriera Psg rischia di esplodere da un momento all’altro. Dopo la partenza di Messi e il caso Mbappé, col giocatore di fatto ai margini della squadra per il suo rifiuto nel rinnovare il contratto in scadenza (opinione comune è che andrà gratis al Real Madrid tra una stagione), ora è Neymar a creare un’altra grana. Il brasiliano ha chiesto al presidente Al Khelaifi l’immediata cessione, magari al Barcellona dove già ha giocato prima di approdare a Parigi.

Ma solo i club sauditi in questa folle estate sembrano in grado di poter far fronte a uno stipendio elevatissimo. In ogni caso, il nuovo tecnico Luis Enrique deve far fronte una situazione molto complicata. In tutto questo sta per arrivare Goncalo Ramos dal Benfica, dove lo sostituirà il viola Cabral.

L’Eldorado

L’Arabia ha nel mirino anche Salah (45 milioni a stagione al giocatore e 75 al Liverpool, che così rischia di perdere un altro giocatore dopo Henderson, Fabinho e Firmino) e Osimhen, per il quale l’Al Hilal pare aver offerto 120 milioni al Napoli (e 40 al calciatore) che però ne chiede 180. Ma l’attaccante potrebbe fare pressioni per andarsene. Intanto i campioni d’Italia, che hanno ufficializzato l’arrivo del difensore Natan, valutano la possibilità di cedere Zielinski (sempre in Arabia): il polacco non ha prolungato il contratto e avrebbe ricevuto una proposta molto ricca, di gran lunga superiore a quella della Lazio. Al suo posto i campani potrebbero chiedere Koopmeiners all’Atalanta, che chiede 35 milioni, mentre il Celta Vigo ne vuole 40 per Gabri Veiga.

Dalla Capitale

Sarri sta insistendo per avere alla Lazio il granata Ricci e sono in risalita le quotazioni per il ritorno di Luca Pellegrini. Mourinho ha fatto sapere di non essere contento per il mercato della Roma, ma la cessione del difensore Ibanez all’Al Ahli (ingaggio annuale di oltre 10 milioni) dovrebbe sbloccare la situazione: il gm Tiago Pinto cercherà di stringere con il Santos per Marcos Leonardo e col Bologna per Arnautovic (gli emiliani hanno chiesto in cambio il prestito di Bove) mentre deve risolvere il problema Matic, al quale il Rennes ha offerto un biennale. Ai giallorossi sarebbe stato offerto Muriel, che dopo l’arrivo di Scamacca potrebbe lasciare la Dea.

Bianconeri e nerazzurri

Juventus e Chelsea sarebbero più vicine a chiudere lo scambio Vlahovic-Lukaku, coi blues che avrebbero detto sì all’operazione. Ballano pochi milioni di euro. L’Inter non vuole solo Sommer e dal Brasile è in arrivo il portiere di riserva Bento. Si valuta anche lo scambio Stankovic-Audero con la Sampdoria. Per Samardzic mancano i dettagli mentre ora l’offerta all’Arsenal per Balogun è di 35 milioni con bonus. Nzola ormai è della Fiorentina.

