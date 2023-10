Il doppio stop che fa già discutere  

È l’ultimo ad essere stato realizzato ma sta già facendo discutere. Il doppio stop in via Brigata Sassari ha modificato la viabilità nella zona e disorienta gli automobilisti. Mentre prima infatti chi arrivava da via Brigata Sassari, in direzione Quartucciu, aveva la precedenza e poteva andare diritto, adesso non ha più la priorità: si deve fermare e far passare sia chi viene da via Siena, che a sua volta ha lo stop, sia chi viene da Quartucciu e deve girare in via Siena.

Risultato: capita spesso che chi da via Brigata Sassari va verso Quartucciu non si fermi allo stop con grave rischio di incidenti e che chi arriva da Quartucciu lo faccia a tutta velocità senza minimamente prestare attenzione. Senza considerare poi le code che nelle ore di punta vanno a formarsi in via Brigata Sassari. Un problema che potrebbe diventare più grande quando gli imminenti lavori nel primo tratto di viale Marconi porteranno molti a passare da qui, cercando percorsi alternativi.

Il doppio stop è stato realizzato per ridurre il rischio di incidenti così come gli altri tracciati in precedenza negli incroci più a rischio come via Vittorio Emanuele-La Marmora, Zara-Milano, Merello-Perra, Fadda-San Francesco-via Cimitero, Diaz-Sicilia. (g. da.)

