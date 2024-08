il doppio più bello che c’è 

PARIGI. «Oro, oro!!!!», avvolte nel tricolore bianco rosso e verde, Sara Errani e Jasmine Paolini urlano di gioia. Al Roland Garros la felicità del doppio azzurro esplode alla fine del super tie-break, che funziona così: sul punteggio di un set pari, chi arriva prima a dieci punti vince. A dieci arrivano prime le azzurre, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Secondo le russe, sotto bandiera neutrale, Mirra Andreeva e Diana Shnaider, sconfitte 2-6 6-1 10-7 dopo un'ora e 24 minuti di gioco. Il primo oro della storia del tennis azzurro arriva nella prima domenica d'agosto del 2024 e i tifosi azzurri presenti sugli spalti del “Philippe-Chatrier” gridano «Grazie ragazze!».

La partita

Non è un pomeriggio facile. Nonostante Sara Errani mostri tutta la sua bravura nei colpi al volo sotto rete, le russe dominano il match fin dai primi scambi. In pochi minuti si passa dall'1-1 al 4-1 per Andreeva e Shnaider. Sotto 5-2, arriva anche lo spavento del medical time out richiesto da Errani per un problema all'inguine. Neanche il tempo di tornare in campo e le russe piazzano un altro break, decisivo per la vittoria del set (6-2). All'improvviso, la partita si capovolge con le russe che sbagliano tutto e si consegnano alle azzurre: 6-1, e match (anzi medal) tie-break. Le italiane dominano: 10-7 e le racchette azzurre volano nel cielo di Parigi, Sara e Jasmine si abbracciano. «Una vittoria pazzesca, un'emozione unica», le loro prime parole, sincronizzate, un po' come i loro movimenti in campo nel secondo set e nel super tiebreak. E ora le uniche note che risuonano al Roland Garros sono quelle dell'Inno di Mameli.

