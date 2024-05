Il doppio centro del Real Putzu   

Il Real Putzu centra uno storico double laureandosi campione provinciale nelle due categorie Open e Over Uisp. Nell’Open la squadra di Andrea Ena si è imposta per 2-0 sulla Nino Disario Villacidro di Luca Trudu, mentre nell’Over i ragazzi di Simone Montis hanno sconfitto un ostico Seddori per 7-6 dopo i tiri di rigore.

Doppio titolo

Il sintetico di Monastir ha ospitato le due finalissime. Nell’Open si sono incontrate Nino Disario Villacidro e Real Putzu Decimoputzu che non hanno disatteso le aspettative, dando vita a una sfida di alto livello. Non sono serviti i tiri di rigore ai putzesi per conquistare il terzo titolo della gloriosa storia del Real, che succede al Pimentel, vittorioso nella passata edizione. Dopo un primo tempo di studio, con poche occasioni degne di nota, che si conclude a reti bianche, la gara si sblocca dopo dieci minuti di ripresa: Porcu è lesto nel tap-in sulla respinta dell’estremo gialloblù Porta, che non trattiene la conclusione di Orgiana. I biancoblù (in tenuta fluo) continuano a macinare gioco e dopo altri dieci minuti, Marongiu, al termine di una fuga bruciante, viene atterrato in area da Porta, che nulla può sul conseguente calcio di rigore, calciato e siglato dal solito Porcu. Il Real controlla la gara fino al triplice fischio. Esplode la festa putzese, che è continuata anche nella finale Over: dopo uno spettacolare 3-3 dei tempi supplementari, il Real la spunta ai rigori per il 7-6 definitivo. Usala sblocca il risultato a favore del Real (che perde in mediana Corona per infortunio) ma in cinque minuti il Seddori con il tris firmato Shehaj, Floris, Mallocci la ribalta. Ancora Usala accorcia su assist di Orrù, poi a tre minuti dalla fine Serrau su punizione sigla il 3-3. Nella lotteria dei tiri dal dischetto, decisivo è stato il portiere putzese Firinu, che ha neutralizzato due rigori.

Coppa Italia e Supercoppa

Verdetti rimandati invece per Coppa nazionale (ex Coppa Italia) e Supercoppa Amatori. Il 18 maggio si giocheranno il trofeo Open le due squadre di Villacidro, in un derby che si preannuncia infuocato tra Nino Disario e Stella Rossa. La new entry e matricola terribile Pizz’a Manetta Capoterra cercherà invece di coronare un’ottima stagione d’esordio contendendo la Coppa Amatori di categoria alla Polisportiva Santa Lucia Barrali. Il 25 maggio sarà poi la volta della Supercoppa Amatori “Manuel Todde”, trofeo in palio nella sfida tra Polisportiva Strovina Sanluri e Polisportiva Santa Lucia Barrali. Nella stessa data si giocherà quindi la Supercoppa Open tra il Real Putzu (vincitore del titolo) e la vincitrice della Coppa nazionale. Da assegnare anche la Supercoppa Fair Play con le due finaliste ancora da definire nella gara in programma il 1° giugno. Nell’Over invece l’Asd Ales ha conquistato l’ex Coppa Italia (ora Coppa nazionale) nella finalissima contro la Polisportiva Villamarese 2023: i biancorossi (in maglia blu) si sono imposti per 3-2, guadagnandosi la finale di Supercoppa Over del 25 maggio contro il Real Putzu (fresco di titolo). Dalla sfida tra Asd Seddori e Polisportiva Isili in programma il 18 maggio uscirà invece la vincitrice della Coppa Amatori. In contemporanea Nurri e 4 Mori Samassi si contendono la Supercoppa “Giampaolo Manca”, mentre il 1° giugno c’è in palio la Supercoppa Fair Play (finaliste ancora da designare). In caso di parità nei tempi regolamentari per tutte le sfide si eseguiranno i tiri di rigore.

