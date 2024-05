il doppio a una coppia indiano-tedesca 

N. Sriram Balaji e Andre Begemann conquistano il titolo di doppio del Sardegna Open. Ottimo risultato per la coppia indiano-tedesca che ha sbaragliato il campo. In una finale emozionante e dove non sono mancati i momenti di tensione (il supervisor è dovuto scendere in campo per decidere su una palla contestata sul 4-3 nel match tiebreak, i due hanno superato 6-4, 6-7(3), 10-6 i boliviani Boris Arias e Federico Zeballos. Enrambe le coppie non figuravano tra le teste di serie.

La seconda di Serie B

Secondo turno di Serie B con poche soddisfazioni per le squadre maschili sarde, mentre buone notizie arrivano dalle donne. In B1 maschile (riposavano Tc Alghero e Tc Terranova), doppia sconfitta casalinga per 4-2 per Torres Tennis e Tc Cagliari. I cagliaritani, alle prese con alcune assenze, hanno dovuto schierare in singolare anche il dt Martin Vassallo Arguello, lontano dal tennis agonistico dal 2013 (campionato a squadre in Argentina), ma che ha battagliato per 2h22' prima di lasciare strada a Jacopo Menegazzo 7-6(2), 2-3 e ritiro. Pareggio casalingo per il Tc Porto Torres, che ha perso il doppio conclusivo per 12-10 nel match tiebreak. In B2 maschile, finisce 3-3 la prima storica partita casalinga nella categoria nazionale del Poggio Forte Village, che pareggia contro i laziali del Tc Segni. Se in B1 femminile il Tc Cagliari ha riposato, in B2 arriva un doppio poker vincente servito oltre Tirreno dalle squadre sarde: il Ct Decimomannu a Latina, sui campi del Capanno Tennis Academy, la Torres a Benevento, in casa del Tc 2002.



