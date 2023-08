Il doposcuola per bambini speciali 

Nasce a Senorbì il primo doposcuola specialistico dedicato agli studenti con “bisogni educativi speciali”. Il progetto, unico nel territorio della Trexenta, si chiama “Talentuosi” ed è nato dalla stretta collaborazione di due insegnanti di sostegno, Paola Cirina e Carla Lilliu, che hanno deciso di mettersi in gioco e di tirare fuori dal cassetto un sogno che stavano progettando da anni.

Il progetto

Paola e Carla sono colleghe da quindici anni e portano avanti l’iniziativa “Conoscere per crescere”, che permette di individuare in maniera precoce i bambini che potrebbero avere un disturbo specifico dell’apprendimento. Obiettivo principale di “Talentuosi” è quello di rendere il bambino autonomo, indipendente, puntando al riconoscimento precoce delle problematiche educative e al potenziamento delle capacità dell’alunno. Da qui il nome, perché ogni bambino ha dentro di sé un talento particolare: «Si deve partire dal talento. Non si può fare potenziamento partendo dalle difficoltà», spiegano. Paola e Carla inizieranno a lavorare con bambini con bisogni educativi speciali (bes) certificati ma, allo stesso tempo, sono disponibili a somministrare le prove che usano quotidianamente a scuola anche a quelli che non hanno una certificazione, ma per cui si sospetta una problematica. In base ai risultati del test si avvierà una valutazione clinica e in seguito un loro percorso di potenziamento. Il doposcuola sarà dedicato anche ai bambini plusdotati, che si distinguono per un potenziale superiore in alcuni ambiti e in anticipo rispetto ai coetanei. «Tutto ciò che facciamo è mosso dall’amore per il nostro lavoro. Abbiamo pensato che un progetto simile sarebbe stato funzionale anche in Trexenta», dichiara Paola Cirina. «I bes sono ancora poco conosciuti, si fa fatica a riconoscere i segnali precoci. Con questo progetto, partendo dall’infanzia, riusciamo a riconoscere in quale bambino potrebbe svilupparsi una dislessia, una disortografia o una discalculia», aggiunge Carla Lilliu.

Le attività

Il primo laboratorio di “Talentuosi” sarà rivolto ai bambini che si preparano all’ingresso alla scuola primaria. Le insegnanti hanno preparato delle attività per il singolo e per un gruppo di massimo tre bambini, con cui andranno a lavorare sul metodo di studio, partendo dalle basi. Tra le metodologie proposte saranno centrali l’uso del computer e di tutti i programmi di facilitazione annessi, la costruzione di mappe concettuali e l’uso della sintesi vocale, utili per i bambini dislessici. Il sabato, inoltre, il doposcuola sarà dedicato alla formazione di insegnanti e genitori, con degli esperti esterni. Il doposcuola specialistico è un progetto che parte come privato ma che ambisce a diventare anche pubblico.

Le due insegnanti si stanno muovendo per avviare delle convenzioni gratuite con i Comuni della Trexenta. “Talentuosi” si trova a Senorbì, in via Lonis 26 e verrà inaugurato giovedì 7 settembre, dalle 19. I laboratori partiranno la settimana successiva e si svolgeranno dal lunedì al venerdì.

