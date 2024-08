Il dopolavoro ferroviario è una discarica 

Da qualche settimana gli spazi esterni dell’ex dopolavoro ferroviario di Decimomannu sono una discarica a cielo aperto. A seguito della maxirissa che ha coinvolto gli occupanti abusivi del piano terra e quelli del piano primo, gli ingressi del fabbricato sono stati murati dalle Ferrovie e tutto ciò che si trovava al loro interno è stato abbandonato nel campetto da calcio antistante. Quello che oggi si presenta alle persone che transitano in via Stazione o ancor peggio nel lato di via Repubblica è uno scenario degradante e indecoroso a cui i cittadini chiedono immediato rimedio.

La storia dell’edificio

L’immobile, edificato nel 1871, ha un grande valore storico per Decimomannu e per le Ferrovie dello Stato: si tratta della prima stazione attivata nel comune decimese, dismessa solo nel 1984 quando è stata sostituita con una nuova, posizionata più a sud. Il vecchio fabbricato è diventato sede del dopolavoro ferroviario, l’area antistante riconvertita in un campo sportivo, quella occupata dai binari utilizzata per la creazione di via Repubblica mentre l’ex parcheggio è stato trasformato in una piazza.

Per oltre trent’anni, al suo interno, generazioni di decimesi hanno trascorso il tempo libero dividendosi tra attività ricreative, culturali e sportive, un vero punto di riferimento per l’intera comunità.

Lo sgombero

Circa un mese fa il “Dopolavoro ferroviario di Cagliari”, associazione che gestisce l’immobile, ha provveduto allo sgombero del piano terra, alla muratura degli ingressi e al deposito «momentaneo» dei rifiuti nel campetto antistante. Ma se da una parte l’aver chiuso porte e finestre dovrebbe scongiurare la possibilità di nuove occupazioni abusive, dall’altra sicuramente ha lasciato in eredità un ammasso indifferenziato di immondizia in bella vista.

La risposta

Una voce rassicurante giunge dall’amministrazione comunale che nell’arco dell’ultimo mese, si è interfacciata già diverse volte con i proprietari: «Una parte di quei rifiuti – dichiara la sindaca Monica Cadeddu – è stata rimossa. Abbiamo ricevuto una nota dalle Ferrovie e ci hanno assicurato che il resto dei rifiuti verrà ritirato a breve, ci è stato chiesto di pazientare per via delle ferie estive. Stiamo monitorando la situazione e in caso di ritardi non mancheranno i solleciti – avvisa la sindaca – ma credo che l’intervento sia già programmato».

