Il dopo Ranieri tra incognite e speranze  

Ci sono le fondamenta della squadra, mancano ancora i particolari, alcuni fondamentali, in attacco in primis. E manca soprattutto lui, Claudio Ranieri, che nell’ultimo anno e mezzo è stato quasi uno scudo umano per giocatori, dirigenti, tesserati in ogni settore della società, per gli stessi tifosi, e che lascia quindi un’eredità pesantissima a tutti, non solo a Davide Nicola che si siederà al suo posto in panchina. Nasce ufficialmente oggi, oltre i cancelli del “Crai Sport Center”, il Cagliari edizione 2024-2025, tra incognite, rimpianti, ma anche la speranza e la consapevolezza di poter costruire un ciclo importante che faccia leva sui giovani con risultati superiori al recente passato, meno passaggi a vuoto magari ed emozioni altrettanto indelebili.

I grandi assenti

Il raduno è fissato entro le 13 nel centro sportivo di Assemini, dove si svolgerà anche quest’anno la prima parte della preparazione. Ventiquattro in tutto i convocati. Tra loro nessun volto nuovo. Già in serata potrebbe, però, aggregarsi alla comitiva Luperto, atteso nell’Isola questa mattina per la firma (ha svolto le visite mediche sabato a Villa Stuart). Gli altri rinforzi lo faranno a preparazione in corso, prima della partenza per la Val d’Aosta (fissata per il 22) nella migliore delle ipotesi. Tra gli assenti eccellenti, oltre a Sir Claudio, Nandez e Viola. L’uruguaiano, impegnato negli Usa con la Celeste per la Copa America, ha salutato il Cagliari dopo cinque stagioni per trasferirsi in Arabia Saudita. Il fantasista calabrese, invece, è rimasto in città ma non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo del contratto scaduto a giugno. La trattativa è in corso e potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro, nel bene o nel male. Si è sicuramente conclusa nei minuti finali della partita contro la Fiorentina, invece, l’avventura in rossoblù di Mancosu e Aresti, almeno da giocatori. E anche la loro assenza si farà sentire non poco nel gruppo. Leader tecnico il primo, punto di riferimento dentro lo spogliatoio il secondo. Maledetta carta d’identità. Ceduto al Como, invece, Dossena, che verrà appunto rimpiazzato da Luperto. Erano in prestito e sono ritornati alle rispettive squadre Shomurodov, Petagna, Oristanio e Gaetano. Quest’ultimo, però, potrebbe tornare.

I punti fermi

A guidare il gruppo sarà ancora lui, capitan Pavoletti, splendido 35enne, novello sposo e pronto a cominciare l’ottava stagione con la maglia del Cagliari. Un anno fa di questi tempi sembrava aver iniziato il conto alla rovescia, nel frattempo ha segnato gol pesantissimi e decisivi (la doppietta al Frosinone e la rovesciata al Sassuolo hanno cambiato la storia del campionato rossoblù) e rinnovato sino al 2026. Lui e Luvumbo (sul quale si concentrano le aspettative) sono in questo momento i punti fermi dell’attacco aspettando di capire la situazione di Lapadula, che ha un altro anno di contratto ma diverse richieste tra i cadetti e un ingaggio pesante. Motivo, quest’ultimo, per il quale il Cagliari non farebbe le barricate per trattenerlo. Lo stesso motivo per il quale il ds Bonato sta cercando una soluzione per Pereiro e Marin, rientrati dai prestiti alla Ternana e all’Empoli. Scenari diversi ma paralleli. L’uruguaiano sarà, intanto, ad Asseminello oggi, gli altri due, invece, hanno ottenuto un supplemento di vacanza essendo stati in campo sino a pochi giorni fa, tra Copa America ed Europei. Primo ritiro rossoblù e primo di una lunga serie, invece, per Kingstone Mutandwa? Lo splendido gol alla Fiorentina all’ultima giornata il suo biglietto da visita.

Sotto esame

Deiola e Makoumbou le due certezze a centrocampo. Per i 2003 Prati e Sulemana può essere questo l’anno della svolta, dopo aver rotto il ghiaccio lo scorso campionato dando un contributo concreto (il regista romagnolo ha addirittura segnato il gol della salvezza matematica a Reggio Emilia). Dalla Feralpisalò torna poi Kourfalidis che passerà ora al vaglio di Nicola. Per il greco, ma anche per il difensore Veroli (rientrato a sua volta dall’esperienza più che positiva al Catanzaro, sempre in B), il ritiro sarà un vero e proprio banco di prova. A dir il vero, lo sarà anche per Jankto. Aspettando dal mercato un centrocampista di spessore (se dovesse ripartire Marin).

Anno zero

Per la difesa è una sorta di anno zero. Dopo l’addio (pesante) di Dossena, fiato sospeso per Mina (anche lui impegnato al momento in Copa America con la Colombia) legato a una clausola rescissoria di 2 milioni che scadrà il 10 agosto. Futuro incerto poi per Hatzidiakos e Wieteska che hanno avuto un impatto abbastanza negativo con la Serie A. Molto dipenderà dalle richieste che arriveranno, Nicola in ogni caso vuole vederli in ritiro prima e tastare sul campo le loro potenzialità. Sotto i riflettori Obert (pure lui in permesso post Euro2024) che punta a fare, finalmente, il grande salto. Sulle fasce continuano a scalpitare Zappa, Di Pardo, Augello e Azzi, aspettando il quinto. Tra i pali, Scuffet riparte di slancio. Oggi il dodicesimo è Radunovic, domani chissà. E un terzo portiere al posto di Aresti arriverà (intanto spazio a Ciocci, Iliev e Auseklis). Tra i convocati anche il Primavera Catena e Delpupo. Su il sipario, dunque. Entra in scena il nuovo Cagliari di Davide Nicola.

