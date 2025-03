“Il dopo Eduardo” A che punto è il teatro di Napoli 

Viaggio tra le arti della scena alla scoperta dei nuovi linguaggi e delle nuove sensibilità con “Tre strade della contemporaneità” / Tre incontri sul teatro a cura di Nicola Fano: oggi alle 18 a La Fabbrica Illuminata in via Falzarego 35 a Cagliari il critico teatrale, giornalista, drammaturgo e scrittore racconterà “Il dopo Eduardo” sotto le insegne di Legger_ezza 2025 il progetto di Promozione della Letteratura firmato CeDAC Sardegna e giunto alla VII edizione – in collaborazione con La Fabbrica Illuminata ETS.

Un'indagine sulla nuova drammaturgia napoletana tra il secondo Novecento e il Terzo Millennio, con una ricostruzione della temperie culturale e artistica in cui emergono autori come Enzo Moscato, Manlio Santanelli, Annibale Ruccello e Mimmo Borrelli, capaci di cogliere e trasfigurare le molteplici sfaccettature, gli umori e le contraddizioni della città partenopea.

«La vocazione miracolistica della cultura napoletana che permea il teatro di Eduardo De Filippo si è sviluppata ulteriormente in alcuni autori che hanno coniugato quell’aspetto visionario del mondo con l’analisi della diversità», sottolinea Nicola Fano, docente di Storia dell’Architettura Teatrale all’Accademia di Belle Arti di Perugia e di Elementi di Storia del Teatro nei master dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma. L’ingresso è gratuito.

