Il dopo Cagliari-Lecce 

Il lungo weekend della Serie A calcistica si chiude stasera con il posticipo delle 20.45 tra Cagliari e Lecce. Reduci dalla sconfitta di Roma, i rossoblù cercano i tre punti contro i salentini allenati dall’ex Eusebio Di Francesco, diretti concorrenti per la salvezza. Come di consueto, Radiolina trasmetterà l’incontro in diretta cominciando già alle 20.15 con il prepartita. Dopo la radiocronaca affidata a Lele Casini dalla Unipol Domus, la linea tornerà allo studio dove Carlo Alberto Melis condurrà (anche su Videolina dalle 22.25 alle 23.30), il lungo post partita con i commenti a caldo, le interviste dalla sala stampa dello stadio e sempre numerosi i messaggi e le telefonate dei tifosi rossoblù sino alle 23.45.

