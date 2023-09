Il dono di nonna Angela all’Emilia Romagna ferita 

La generosità di Lanusei arriva fino in Emilia Romagna, colpita dagli eventi alluvionali nella scorsa primavera. La signora Angela Mulas, ottantenne di Lanusei, ha pensato di mettere da parte un po’ di risparmi per tendere la mano all’Emilia Romagna, terra dove vive e ha messo su famiglia il figlio Paolo Doneddu. A consegnarli direttamente al presidente Stefano Bonaccini, Riccardo, 9 anni, e Alessia (11), i nipoti della signora Angela che vivono a Castelfranco Emilia, con la mamma Teresa e il papà Paolo che racconta:«Io sono il vettore, ha fatto tutto mia madre che ha messo da parte dei soldini, noi abbiamo solo rispettato il suo pensiero. L’ho trovato carino, un gesto semplice che ha un grande valore civile che è stato molto apprezzato».

Questa estate, quando la famiglia era in Ogliastra in vacanza, la nonna Angela, ha detto di aver messo da parte un po’ di soldini in un salvadanaio da consegnare ai romagnoli per i danni subiti a causa dell’alluvione. La famiglia Doneddu ha, così, preso il salvadanaio con il gruzzoletto e, appena arrivata, in Emilia ha contattato il loro sindaco che ha poi fatto da tramite con il presidente della Regione per la consegna. Così, sabato, Paolo, Teresa, Riccardo e Alessia hanno incontrato il presidente Bonaccini a Castelfranco per un evento. Colpito, Bonaccini, ha persino scritto un post sui social ringraziando per la generosità nonna Angela e la sua famiglia.

RIPRODUZIONE RISERVATA