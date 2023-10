Il dono di Maria Cannas alla cittadina  

Un patrimonio di duemila libri, un pianoforte dell’Ottocento, la scaletta con tre gradini e un antico mobile. È l’eredità culturale di Maria Cannas, intellettuale di Tortolì scomparsa a Cagliari nel 2009, in data di ieri, custodita nell’ex palazzo provinciale. Verrà trasferito al patrimonio del Comune di Tortolì, che lo condividerà con la comunità mettendolo in vetrina nella biblioteca fresca di riapertura. Con 14 anni di ritardo, provocato da cortocircuiti amministrativi, si dà precisa esecuzione alla volontà della defunta che aveva indicato le proprie intenzioni in un testamento consegnato a Mariella Desogus, sua parente ed erede testamentaria.

La vicenda

Testi storici, letterari, enciclopedie e videocassette sono tra i gioielli preziosi della biblioteca che fu di Maria Cannas. Originaria di Tortolì, dov’era nata nel 1915, trascorse gran parte della sua vita a Cagliari. Qui frequentò la facoltà di Fisica, abbandonando gli studi a due esami dalla laurea. Prima di morire, all’età di 94 anni, la signora affidò le sue volontà ereditarie a un testamento lasciato a Mariella Desogus. «Lascio i miei libri e il pianoforte alla biblioteca di Tortolì». Recita così, quel testamento omologato da un notaio. Ma tutto svanì e così, tra peripezie burocratiche diventate scoglio insormontabile, biblioteca e cineteca di Maria Cannas furono affidate alla Provincia dell’Ogliastra, in virtù di un accordo con il presidente dell’epoca, Piero Carta. Il patrimonio culturale è relegato in una sala al primo piano del palazzo di via Mameli che, fino a qualche anno fa, ospitava l’ufficio presidenziale.

Le reazioni

La volontà di Maria Cannas non è mai stata eseguita fino in fondo. Di recente l’erede testamentaria, anche alla luce della riapertura della biblioteca Emilio e Joyce Lussu, ha illustrato la proposta originaria alla nuova amministrazione comunale e il sindaco, Marcello Ladu, ha scritto al sub commissario della Zona omogenea dell’Ogliastra, Tonino Mereu, per sondare la fattibilità: il dirigente provinciale ha subito avvallato la richiesta.

Per il patrimonio della biblioteca è una nuova conquista. «Esprimiamo soddisfazione per essere riusciti a concludere questo lascito testamentario così come chiesto dalla nostra concittadina», ha detto il sindaco Ladu. «Oggi si completa il desiderio della donatrice», ha aggiunto l’erede testamentaria, Mariella Desogus.

