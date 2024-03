Il dono di Guido Strazza alla Stazione dell’Arte 

Un dono nel segno di Maria Lai. Guido Strazza, 102 anni, maestro incisore, architetto, ingegnere e molto altro è legato a Ulassai dal tempo in cui creò la Fontana del grano, proprio su invito di Maria. Nel 2007 era anche stato nominato cittadino onorario. A Ulassai realizzò anche altri studi per progetti non realizzati. L'artista ha deciso di donare quattro sue opere alla Fondazione Stazione dell’Arte. Lo ha annunciato con una lettera inviata al sindaco Giovanni Soru, presidente della Fondazione. Si tratta di opere scelte “per il dialogo che instaurano con l’universo artistico di Maria Lai” e sono state tutte realizzate tra il 1974 e il 1976. «È mia intenzione donare, data l’amicizia che mi lega a Maria Lai i rapporti che mi legano alla comunità di Ulassai, alcune miei opere in modo che entrino nel patrimonio stabile della Fondazione», scrive Strazza nella lettera. L’amministrazione guidata da Giovani Soru ha espresso grande soddisfazione ringraziando l’artista con uno spazio sull’Unione Sarda e su un quotidiano nazionale. La Stazione ora potrà fregiarsi degli scacchi, i graffi e le trame di uno dei maggiori artisti contemporanei. (si. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA