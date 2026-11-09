Il dono di Franco in ricordo di Susy 

A quasi cinque anni dalla sua scomparsa, Franco Fanelli ha scelto di ricordare la sua amata compagna Susy Arzu con un dono per chi vive i giorni del ricovero: nove televisori per le stanze di degenza del reparto di Medicina e una fotografia di Elisabetta Loi del lago dell’Alto Flumendosa per la sala Tac.

A Lanusei e nei centri vicini Susy era conosciutissima. Chi l’ha incontrata ricorda gli occhi luminosi, le risate contagiose e un’ironia sempre pronta. E una grande generosità. Ma la sua è anche la storia di una lunga battaglia con le malattie. Nel 1980 le viene diagnosticato un linfoma di Hodgkin, superato dopo tanti anni di lotta. Poi, nel 2011, il morbo di Whipple, una patologia rara (un’infezione batterica che colpisce soprattutto l’intestino e rende difficile assorbire i nutrienti). Una volta guarita, Susy diventa referente della Fondazione Telethon per la provincia dell’Ogliastra, per sostenere la ricerca sulle malattie rare. Un impegno che oggi porta avanti Franco. Nel 2017 la sfortuna si accanisce ancora una volta su Susy e arriva un tumore, che affronta per oltre quattro anni, fino al dicembre del 2021. «Era sempre sorridente, solare, forte, coraggiosa e dolcissima – racconta Franco – aveva una parola di conforto per tutti e amava la vita nonostante le difficoltà». Anche in ospedale, durante le cure, era lei a fare coraggio agli altri pazienti. Per finanziare la donazione, nell'agosto del 2025 era stata organizzata una sfilata di moda benefica, organizzata da familiari, amici, commercianti e l’associazione culturale “Le Falere".

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