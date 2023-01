Il dono di Benedetto XVI al gremio 

«Con questo calice papa Benedetto ha celebrato la messa in Vaticano». E ora si trova su un ripiano, a Sassari, indicato da Cristian Zedda, segretario del gremio dei Viandanti, associazione a cui il pontefice appena scomparso ha regalato l’oggetto sacro pochi mesi fa. E insieme alla coppa, anche una patena d’argento e un cucchiaino in stile neogotico, con cui infondere l’acqua nel vino, secondo la tradizione ecclesiale tedesca. «Noi gli avevamo fatto un omaggio - spiega Cristian - in occasione del 70° anniversario della sua ordinazione sacerdotale. E lui ci ha risposto così, con un dono non casuale». Giunto in città con un biglietto firmato dal “segretario particolare del Santo Padre, monsignor Georg Ganswein”, e proveniente dal monastero Mater Ecclesiae, Città del Vaticano, dove Joseph Ratzinger risiedeva dal 28 febbraio 2013, giorno della sua rinuncia al soglio pontificio.

Il ricordo

Gesto controverso di una figura complessa la cui eco continua, ancora oggi, a suscitare reazioni, spesso polemiche. «Lui ne sarebbe inorridito, credo. L’ho incontrato in quattro occasioni e mi ha sempre dato l’impressione di una persona cordialissima, interessato all’interlocutore anche in mezzo al caos». Un uomo che «ti guardava dritto negli occhi e che emanava bontà e serenità», lontano quindi «dall’immagine divisiva che se ne sta dando in questo periodo, in cui tutti gli tirano l’abito talare da una parte e dall’altra secondo le proprie convinzioni». Dalle parole di Zedda, appena tornato da Roma e dal tributo pagato a Ratzinger dai tanti fedeli, trapela l’ammirazione per l’ex capo della chiesa che, nel 2008, si era reso autore di un altro regalo per lo storico gremio sassarese. Uno zucchetto, ora racchiuso in una teca, che, sempre padre Georg, testimonia su carta di essere stato “indossato dal Santo Padre”. «Ganswein è un uomo molto determinato, fermo nelle sue convinzioni ma rispettoso delle indicazioni di Benedetto di cui era innamorato , in senso spirituale».

«È un santo»

Ora resta lo smarrimento per la perdita di Ratzinger, insieme però «alla certezza che è un santo», riferisce Cristian. «Con queste donazioni ha riconosciuto la nostra affettuosa figliolanza - dichiara - ma ci tengo a dire che si tratta di un arricchimento non solo per il gremio ma per tutta Sassari. Noi ne siamo soltanto i custodi, ovviamente in un luogo protetto». Mai avuto dubbi, in questi anni, su chi fosse il “vero” pontefice? «No, dal 2013 è Papa Francesco, e sarebbe di cattivo gusto pensarla altrimenti».