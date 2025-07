Il dono del prof al reparto di Cardiologia 

Un gesto di grande generosità e riconoscenza. Rosella Simbula, maestra per una vita, e il marito Claudio Curreli, docente in pensione di 82 anni, hanno donato al reparto di Cardiologia dell’ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale delle apparecchiature che serviranno per la cura dei pazienti e l’ampliamento dei servizi offerti.

La scelta

Quello di Claudio Curreli, docente per tanti anni alle scuole medie di Villamar, è un dono che ha radici profonde e parte dal suo vissuto personale perché ha conosciuto il reparto da cittadino e da paziente. «Durante due soggiorni nel reparto di Cardiologia dell’ospedale – racconta il professor Curreli – ho apprezzato la competenza e la disponibilità di tutto il personale che ho voluto ringraziare con questo dono ed esprimere così tutta la mia gratitudine. Sono stato in ospedale la prima volta nel 2003 e poi alcuni anni dopo: tra il personale medico come cardiologa c’è anche Margherita Casula, una delle mie alunne più brave alle Medie». Così, spinti da una grande generosità, Claudio Curreli e la moglie Rosella Simbula hanno deciso di aiutare il reparto: negli ambulatori del terzo piano dell’ospedale sono stati consegnati un lettino da tilt test e un letto ergometro. Queste due apparecchiature, di ottima qualità e altamente moderne, serviranno per poter completare l’unità per lo studio della sincope e l’ecografia avanzata. Il letto ergometro ha un ruolo fondamentale nella cardiologia odierna in quanto permette la valutazione delle immagini cardiache con ecocardiogramma mentre il paziente svolge uno sforzo fisico in posizione semi-sdraiata, andando a riprodurre nel modo più fisiologico possibile lo sforzo cardiaco e le alterazioni strumentali sospette per problematiche di natura coronarica, cosa non sempre altrettanto fedele con la simulazione dello sforzo tramite infusione di farmaci adrenergici.

In reparto

È felicissimo Gianfranco Delogu, direttore della Cardiologia di San Gavino: «Questi due strumenti ci permetteranno di sviluppare un moderno ambulatorio di ecografia avanzata ed ergometria secondo gli standard più elevati suggeriti dalle linee guida internazionali, inoltre col lettino da tilt test si potrà dar vita anche a una moderna “Syncope unit”, essenziale per un centro come il nostro che fa dell’aritmologia un pilastro clinico importante». Grazie al loro grande cuore i due insegnanti di Segariu hanno compiuto un gesto che aiuta il territorio e fornisce due importanti strumenti per offrire cure migliori in un reparto del Nostra Signora di Bonaria che ormai da molti anni segna un incremento nel numero di persone assistite e di servizi offerti.

RIPRODUZIONE RISERVATA