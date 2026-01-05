VaiOnline
Viale Sant’Ignazio.
Il dono dei carabinieri alla mensa Caritas 

Dolci e panettoni donati alla Caritas. I carabinieri del comando provinciale hanno voluto contribuire con un gesto concreto al lavoro quotidiano fatto dai volontari che gestiscono la mensa di viale Sant’Ignazio che ogni giorno offrono il loro servizio ai più bisognosi.

Così, in vista del pranzo di oggi per l’Epifania, i militari hanno incontrato don Marco Lai e gli altri operatori presenti per consegnare una significativa fornitura di panettoni e doni per arricchire il menu del pranzo di oggi. Un gesto anche per rafforzare il messaggio di coesione istituzionale e di incondizionata attenzione verso i cittadini in condizione di fragilità. Inoltre l’Arma ha voluto lanciare un appello a tutti i cittadini affinché intensifichino il loro contributo a sostegno delle associazioni di volontariato, la cui cooperazione si rivela indispensabile per assicurare una vita più dignitosa alle persone più in difficoltà.
Il comandante provinciale di Cagliari, il generale Luigi Grasso, proprio in occasione delle festività di Natale e di fine anno aveva ricordato il ruolo, fondamentale, di prossimità sociale dei Carabinieri verso quanti versano in condizioni di sconforto e sofferenza. (m. v.)

