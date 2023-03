Il dono dei bimbi ai malati oncologici 

La solidarietà degli studenti dell’Istituto comprensivo di Sanluri bussa alle porte dell’ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino. Qui, negli scorsi giorni, i bambini della scuola primaria hanno donato due sedie a rotelle e due deambulatori al reparto di Oncologia, acquistati grazie ai fondi ricavati con i mercatini di Natale organizzati nel dicembre scorso.

Questa è solo l’ultima delle attività benefiche che hanno visto la scuola protagonista in questi mesi: «La donazione fa capo a un progetto di istituto che si è concretizzato con la settimana della solidarietà organizzata nel mese di dicembre – spiega l’insegnante Maria Grazia Chiariello –. Ci siamo prodigati in varie attività per portare avanti più azioni di beneficenza: dal mercatino di Natale alla raccolta alimentare per la Caritas, dalla vendita di stelle di Natale per l’Ail agli aiuti per i bambini ucraini; gli studenti di Serrenti hanno raccolto fondi per la scuolina in Etiopia, questi solo alcuni dei progetti. Un grazie ai bambini per il loro entusiasmo e alle famiglie per il grande supporto».

Alla donazione, presenti anche il personale docente della scuola, il sindaco di San Gavino Carlo Tomasi, la dirigente del reparto di Oncologia dottoressa Giulia Gramignano, l’assessore Antonella Pilloni e la dirigente scolastica Cinzia Fenu. «Sono orgogliosa del lavoro fatto da tutti i plessi dell’istituto e dalla grandissima solidarietà dimostrata dai bambini, dalle famiglie e da tutta la comunità per raggiungere chi non sta bene e chi è meno fortunato, vicino e lontano – commenta la dirigente Cinzia Fenu –. La scuola ha una fortissima risonanza per far apprendere ai piccoli concetti fondamentali quali l’empatia, l’aiuto reciproco, la solidarietà, la vicinanza emotiva».

«È stato un gesto molto apprezzato e molto solidale – così Sergio Pili, direttore dell’ospedale Nostra Signora di Bonaria –. Soprattutto perché si tratta di bambini così giovani che dimostrano di avere già una spiccata sensibilità per le condizioni di fragilità dei malati oncologici. Un’iniziativa che arriva in un momento in cui siamo particolarmente impegnati verso l’assistenza a questa categoria di malati, in quanto stiamo realizzando il cup oncologico, un servizio che consiste nella presa in carico dei malati che non dovranno più preoccuparsi di andare a prenotare visite perché il servizio di oncologia penserà a tutto».