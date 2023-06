Il dono degli Abbado: nel grande parco arte e biodiversità 

Un pezzetto di paradiso sottratto al degrado e alle mire edificatorie grazie alla tenacia del maestro Claudio Abbado che cambiò persino la destinazione d’uso dei suoi terreni, perché rimanessero sempre verdi. Nove ettari affacciati sul mare del Lazzaretto e delle Bombarde, tra macchia mediterranea e biodiversità che il direttore d’orchestra acquistò oltre trent’anni fa e che oggi vengono restituiti alla collettività bonificati e piantumati, con una dote di interessanti progetti di sviluppo sostenibile e artistici.

“Il Terzo Paradiso”

Ieri a Casa Gioiosa quartier generale del Parco di Porto Conte, proprio nel giorno dell’anniversario del 90° compleanno del maestro Abbado scomparso nel 2014, la figlia Alessandra con Michele Meloni referente di Legambiente, i vertici dell’area protetta e le autorità locali di Alghero e Sassari hanno voluto presentare ufficialmente l’accordo che legherà l’oasi verde, patrimonio di famiglia, a una serie di iniziative di ricerca e di educazione ambientale, senza dimenticare l’arte, quella del maestro Michelangelo Pistoletto che al Lazzaretto ha già posato la prima pietra dell’opera “Il Terzo Paradiso”, candidando la proprietà Abbado a diventare l’unico vero Ecomuseo della Sardegna, formalmente riconosciuto dalla Regione.

Centro Ricerche

«Oggi è il compleanno di nostro padre e non saremmo qui senza di lui, arrivato in Sardegna nel 1963», racconta Alessandra Abbado. «È la quinta generazione che cresce alle Bombarde. Salvò il terreno dalla speculazione, piantando 9mila alberi». La mappatura botanica, a cura di Emanuele Farris dell’Università di Sassari, ha messo in evidenza 140 diverse specie. C’è anche un orto sociale, realizzato sotto la supervisione della Facoltà di Agraria. È stato avviato il progetto del Centro di Ricerca Macchia Mediterranea, un laboratorio verde dove gli studiosi possono cimentarsi in interventi di ricerca scientifica, progetti in ambito ambientale e laboratori didattici aperti alle scuole. Un sito dove le piante da scogliera sono cresciute ascoltando la musica di Bach, Mozart e Beethoven.

«Siamo piccoli ma abbastanza determinati. Da due anni e mezzo abbiamo chiuso un accordo con Legambiente. Cura dell’ambiente. Cultura. Grandi regali per nostro padre e per la comunità», prosegue Alessandra Abbado. Un protocollo operativo sancisce che il Lazzaretto sarà un centro di conservazione, uno strumento per lanciare un messaggio di corretta fruizione.

«Legambiente ha abbracciato fin da subito questo progetto e continuerà ad impegnarsi», assicura Michele Meloni , ringraziando la famiglia Abbado «per questo straordinario atto di fiducia compiuto verso la comunità».

Il direttore del Parco di Porto Conte, Mariano Mariani, condivide la filosofia del progetto. «Il Parco ha fatto una scelta di campo molto netta, – rivela - candidiamo questa idea a ottenere un importante finanziamento regionale, quid che rappresenta l’innesco alla realizzazione della grande e preziosa opera che vorremmo realizzare, l’opera del maestro Pistoletto ».

La Grotta della Luce

Infine un omaggio. Al maestro Abbado verrà intitolata La Gruta de la Llumera (Grotta della Luce). «Una parte è immersa e ha un lago interno spettacolare. Sita subito dopo l’isola Piana a nord dell’Area Marina. Luogo splendido e visitabile», spiega lo speleologo Giampiero Mulas. «Si vede concretizzare il sogno del maestro Abbado - commenta il presidente del Parco di Porto Conte, Raimondo Tilloca - quello di realizzare un’area naturalistica accanto alla sua casa».

RIPRODUZIONE RISERVATA