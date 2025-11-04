«Il dono d’amore per nostra zia» 

Una storia di amore che attraversa le difficoltà e si trasforma in dono. Marta Messinas, di Samassi, insieme a sua madre Miranda Carta, ha deciso di dedicare un gesto speciale alla zia, una donna con sindrome di Down, oggi in uno stato quasi vegetativo a causa di una grave malattia. «Io e mia madre, abbiamo deciso di fare una donazione a nome suo ai bambini del reparto oncologico del Microcitemico di Cagliari – racconta Marta –. Abbiamo scelto di regalare dei libri da colorare con gli stessi disegni di quello che io e lei usavamo da piccole». La donazione è stata organizzata grazie al supporto dell’associazione sarda genitori oncoematologia pediatrica. «Voglio che questo gesto sia un messaggio: la disabilità non è un limite. L’amore che mia zia mi ha donato ha generato altro amore».

La zia è sempre stata al centro della famiglia. Nelle parole di Marta e Miranda affiorano un affetto e una tenerezza che riempiono ogni racconto: «È cresciuta con me, abbiamo sempre avuto un legame fortissimo. Mi dicevano che non era mia sorella, ma per me lo è. Era la nostra bambina, sempre coccolata. Lei amava farsi bella, cuciva, aveva un senso del ritmo innato quando ballava, andava matta per i dolci. Le facevamo sempre degli scherzi. Per i suoi 50 anni abbiamo organizzato un compleanno enorme, con parenti, amici e i fuochi d’artificio».

Poco dopo quel traguardo, però, sono arrivati i primi segnali della malattia: «Ci hanno spiegato che le cose sarebbero potute peggiorare. È stato devastante, ma io ho deciso di fare qualcosa per far conoscere la sua storia. Ho creato delle magliette dedicate a lei e con il ricavato ho riprodotto il nostro vecchio libro da colorare. Ogni volta che qualcuno indossa una maglietta o che un bambino colora quelle pagine, è come se continuasse a donare amore». Nel libro, una dedica speciale: «Siamo l’una il pilastro dell’altra, ma il pilastro portante è lei. Con questo progetto voglio sensibilizzare le persone: la disabilità non è una condanna, ma una possibilità. Ci insegna la calma, la pazienza, la forza dei piccoli gesti. Voglio che lei continui a vivere nei sorrisi dei bambini e che questo sia solo l’inizio di qualcosa di più grande».

