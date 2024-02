Il Don Bosco vince col brivido, punti salvezza per il Segariu Il Don Bosco vince col brivido, punti salvezza per il Segariu 

D. Bosco Fortitudo 2

Cortoghiana 0

Don Bosco Fortitudo: Melis, Costorella, Pilloni, Di Antonio, Munzittu, Mocci, Tuveri (76’ Podda), Pau (65’ Liscia), Dessì (66’ Corda), Camedda (52’ Loddi), Cancedda. Allenatore Ghiani.

Cortoghiana : Billai, Binozzi, Bove, Biccheddu, S. Scardanzan, Cogotti, Pau, M. Marteddu, Marreddu, C. Scardanzan, Martini. Allenatore Piras.

Arbitro : Iaria di Sassari.

Reti : 91’ (r) Cancedda, 98’ Di Antonio.

Bella vittoria del Don Bosco Fortitudo, che supera in casa il Cortoghiana. Al 6’ ospiti in avanti, Pilloni salva sulla linea dopo una bella azione di C. Scardanzan. Al 7’ risponde subito Cancedda, occasione svanita. Al 31’ altra occasione per C. Scardanzan, tiro alto. Si va alla ripresa, con le due squadre che riprendono sulla falsariga della prima frazione di gioco. Al 47’ bella parata di Melis su calcio di punizione battuto da Marreddu. Al 54’ ci prova ancora Cancedda, il suo tiro finisce alto. Al 79’ Di Antonio va vicinissimo al vantaggio colpendo in pieno la traversa dopo una bella combinazione Corda-Costorella. Il gol sembra nell’aria, e infatti arriva al 91’ grazie a Cancedda che trasforma un calcio di rigore. Al 98’ il sigillo alla gara, con la punizione vincente di Di Antonio: 2-0 il finale. (a. d.)

