Il dolore spegne feste e musica 

È stata un’alba tragica, sarà un fine anno senza festa. Il dramma di via Adua pesa come un macigno. La cittadina gallurese sta attraversando una periodo difficile a causa di una allarmante serie di fatti di cronaca. Il sindaco, Roberto Ragnedda, sul punto è netto: «Sono ancora incredulo di fronte a quanto avvenuto questa notte ad Arzachena. Sono sconvolto, così come lo è l’intera comunità, che si è svegliata con la tragica notizia della violenta morte di un compaesano, un amico. Ora possiamo solo manifestare la nostra vicinanza alla famiglia ed esprimere tutto il nostro cordoglio, proclamando il lutto cittadino nella giornata che le autorità stabiliranno per i funerali, così che tutti gli arzachenesi abbiano la possibilità di restare accanto ai familiari. C’è da dire che è necessaria una riflessione, anche un approfondimento sul piano sociale, diversi gravi fatti hanno riguardato la nostra comunità».

Subito dopo il commento di Ragnedda arriva la nota ufficiale dal Municipio: «Il Comune di Arzachena e tutta la comunità apprendono con profondo dolore la notizia del tragico episodio avvenuto questa notte in cui è deceduto un nostro caro concittadino e amico. L’affetto di tutti noi va alla famiglia di Giovanni e a quanti lo amavano.Per questo, il programma degli eventi di Natale subirà delle variazioni. Restano alcune iniziative, ma senza musica e spettacoli. È annullato, invece, l’evento “Ballo di Natale” previsto per il 30 dicembre in piazza Risorgimento».

«Il padre lo amava»

La comunità di Arzachena è sconvolta per la tragica fine di Giovanni Fresi, ma anche per la notte di paura in pieno centro. Chi conosceva la vittima e il figlio Michele, apre una squarcio su una storia familiare difficile. Una anziana signora dice: «Giovanni aveva fatto tutto per il figlio, sin da bambino. Era lui che dopo averlo allevato, si occupava ora dei suoi problemi». Qualcuno su Facebook va oltre: «La responsabilità è anche di tutte la autorità, di tutti gli enti che hanno lasciato questo padre combattere da solo per un figlio che poteva essere salvato solo con misure drastiche».

RIPRODUZIONE RISERVATA