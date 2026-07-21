Il dolore può essere moderato o severo 

Qual è il ruolo del neurologo?

La cervicalgia è un dolore localizzato alla regione cervicale e si distingue in forma acuta e cronica. Le cause sono diverse: di natura muscolare (postura non corretta, colpo di frusta), vertebrale (cervicartrosi o spondilosi cervicale, discopatie, ernie discali), tumori spinali, infezioni, artrite reumatoide, fibromialgia. Nei casi in cui il dolore è moderato-severo e si estende alla spalla e al braccio si parla di cervicobrachialgia espressione di una radicolopatia con presenza di sintomi neurologici (debolezza, formicolii al braccio e mano, alterazione dei riflessi, cefalea e vertigini). La diagnosi è clinica e strumentale (Rx, Ecografia, Tac, Rmn, Emg, Pess) e la terapia è farmacologica, riabilitativa, chirurgica.