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Neurologia
22 luglio 2026 alle 00:22

Il dolore può essere moderato o severo 

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Qual è il ruolo del neurologo?

La cervicalgia è un dolore localizzato alla regione cervicale e si distingue in forma acuta e cronica. Le cause sono diverse: di natura muscolare (postura non corretta, colpo di frusta), vertebrale (cervicartrosi o spondilosi cervicale, discopatie, ernie discali), tumori spinali, infezioni, artrite reumatoide, fibromialgia. Nei casi in cui il dolore è moderato-severo e si estende alla spalla e al braccio si parla di cervicobrachialgia espressione di una radicolopatia con presenza di sintomi neurologici (debolezza, formicolii al braccio e mano, alterazione dei riflessi, cefalea e vertigini). La diagnosi è clinica e strumentale (Rx, Ecografia, Tac, Rmn, Emg, Pess) e la terapia è farmacologica, riabilitativa, chirurgica.

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