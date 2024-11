Il dolore in famiglia: «Tragedie evitabili con politiche diverse» 

“Adesso basta”. Detto a voce bassa, strillato, ritmato, ripetuto all’infinito. Declinazioni di uno stesso dolore. Perché questo è il nome scelto nel 2018 da Giovanni Pintor per ricordare, attraverso un’associazione, i fratelli Francesco e Matteo morti sulla Nuoro-Macomer. Era il giorno di Natale del 2017. I Pintor, insieme a un cugino, stavano andando a casa della nonna materna. Da allora un’altra vita, un’altra dimensione a cui si sta aggrappando Antonella Soddu che il 30 ottobre ha perso il fratello Michele. In un rettilineo.

Giovanni Pintor, sopravvissuto due volte, all’incidente e alla doppia perdita, parla da New York. Lui, laureato in Scienze politiche, una tappa a Ginevra per lavorare all’Onu, e sempre il tempo trovato per parlare agli altri giovani di vita e di sicurezza. «Con “Adesso basta” organizziamo concerti hip hop e tornei di basket. Se ai ragazzi il messaggio arriva dal proprio idolo, ovvio che tendono a prestare un’attenzione diversa». Giovanni ne ha fatto un mantra: «In Paesi come la Svezia le vittime delle strade sono di gran lunga inferiori a quelle italiane. Ma non perché i 18enni lì siano diversi; semplicemente nel Nord Europa le infrastrutture viarie sono costruite per non morire. Sono fatte per perdonare, per tradurlo dall’inglese. La sensibilizzazione alla sicurezza non è la soluzione. Gli incidenti si contengono con la programmazione, con politiche che a monte impediscono per esempio la velocità».

Antonella, che dei Soddu è la più grande, dopo la morte di Michele, il piccolo di casa, ha acceso lo smartphone e si è messa a parlare. «Per smuovere le coscienze», pensando a suo fratello, ma anche agli altri tre ragazzi morti. Un altro Michele, Marco e Lorenzo. «Non mi do pace – dice -.Sono tornata sul luogo dell’incidente e vedendo quella strada, in condizioni disastrose, non riesco a non pensare a quel pezzo di guard rail che manca. Continuo a chiedermi se, magari, con quella protezione le cose non sarebbero andate diversamente». ( al. car. )

RIPRODUZIONE RISERVATA