Il dolore e le lacrime di tutta la Sardegna 

Un anno fa tutta la Sardegna si è svegliata in mezzo a un incubo: quattro giovanissime vite spezzate all’alba in un tragico incidente stradale, in viale Marconi a Cagliari, che ha distrutto per sempre le loro famiglie e dei tantissimi amici. Impossibile per soccorritori, vigili del fuoco, agenti della Polizia Locale e componenti delle altre forze dell’ordine, intervenuti dopo l’allarme di chi ha visto l’auto, una Ford Fiesta, distrutta, dimenticare la scena che si è presentata davanti ai loro occhi. Quattro le vittime: Anna Giorgia Banchero, 24 anni di Sant’Elia, e i tre diciannovenni, Alessandro Francesco Sanna, di Assemini, Simone Picci di San Michele e Najibe Lavinia Zaher, di Su Planu (Selargius). Nella vettura con loro c’erano altri due ragazzi, vivi per miracolo: nel violentissimo urto si sono salvati il cagliaritano Manuel Incostante e un altro asseminese, Alessandro Sainas.

Una strage, quella del 10 settembre 2023, avvenuta dopo una nottata di divertimento come giusto che sia quando si tratta di giovani. La dinamica della tragedia è stata ricostruita dai poliziotti della Municipale. L’auto viaggiava da Cagliari, in viale Marconi, ad alta velocità: per evitare l’isola all’inizio del tratto in senso unico, si è infilata nella corsia dei mezzi pubblici sbattendo contro un pilastro di un cancello e distruggendosi. Alla guida della vettura, di famiglia, c’era Alessandro Sanna.

Ieri, sui social, si è riversato il dolore di tantissime persone. Non solo quello dei genitori, dei familiari e degli amici dei quattro ragazzi: anche chi non li conosceva li ha voluti ricordare con un pensiero e versando una lacrima. (m. v.)

