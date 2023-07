Il dolore  dopo l’incidente a Portoscuso 

Verso la fine dell’anno sarebbe andato in pensione e quando incontrava gli amici e i colleghi amava ripeterlo.

Ha destato commozione e cordoglio a Carbonia e fra i colleghi del polo industriale di Portovesme la morte di Roberto Musu, 59enne dipendente dell’Enel, gestore di impianti e di macchine, avvenuta realisticamente poco dopo le 22 di mercoledì scorso in seguito a un incidente stradale sulla sp2 nel tratto fra Carbonia e Portoscuso.

La sua auto è finita fuori strada ribaltandosi più volte e il corpo dell’operaio, sbalzato fuori dall’abitacolo, è stato ritrovato a diversi metri di distanza. L’uomo avrebbe riportato ferite importanti ma non è stato possibile stabilire se il decesso sia avvenuto prima dell’uscita di strada o in seguito all’impatto dell’auto col terreno. Avrebbe dovuto entrare in turno alle 23 e smontare alle 7 ma quando familiari in tarda mattinata non l’hanno visto tornare a casa hanno dato l’allarme. Alle ricerche hanno partecipato anche molti suoi amici. L’operaio lascia due figlie e un figlio. Chi lo conosceva bene da tanto tempo, come il collega dell’Enel Marco Sanna, esprime sconcerto: «Una vita dedita al lavoro, ancora poche settimane e avrebbe usufruito dello scivolo per andare in pensione». E sono vicini alla famiglia anche i suoi amici del Circolo Boston di Carbonia che giovedì hanno preso parte alle ricerche assieme alle forze dell’ordine e il Carbonia Calcio che con un post su Fb ha espresso il suo cordoglio . Oggi il funerale alle 15.45 nella chiesa di San Ponziano. (a. s.)

