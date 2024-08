Il dolore di Claudia Cardinale: «Il ballo è finito» 

«Il ballo è finito. Tancredi è salito a ballare con le stelle...per sempre tua, Angelica ». Rivivendo un’ultima volta le storiche scene che li videro indimenticabili protagonisti (Tancredi e Angelica) de “Il Gattopardo”, Claudia Cardinale ha ricordato così l’amico. Era un valzer, e la coppia - allora 28 e 25 anni - rimane nell’immaginario in uno dei più bei film di Luchino Visconti per la scena del ballo finale, per il bacio tra i più appassionati della storia del cinema, tra Alain Delon e Claudia Cardinale, e per la Palma d’oro vinta all’unanimità al festival di Cannes nel ‘63. Insieme, Claudia ed Alain, hanno girato cinque film. Il Gattopardo li vide tornare insieme a Cannes nel 2010 in occasione del restauro.

Fu Romy Schneider, il grande amore. La incontra a Parigi sul set di “Christine”. Non è amore a prima vista, ma già al termine delle riprese in Austria, Romy lo segue in Francia. Per Delon è il grande amore della vita anche se durerà appena sei anni come ricorda lui stesso nella straziante lettera scritta nel 1982, il giorno dopo la morte della Schneider. Nel ‘62 la cantante Nico che darà a Delon un primo figlio, mai riconosciuto. L’amore per Dalida, e nel 1964 il matrimonio con Nathalie che metterà al mondo il figlio prediletto, poi detestato, poi ritrovato, Anthony. Avrà tante altre storie, e nel 1987 incontra Rosalie van Breemen, avrà due figli (Anouchka e Alain Fabien) e resiste fino al 2001, quando si rinchiude nella solitudine della vecchiaia. Nella sua tenuta di Douchy (alta Loira), insieme ai suoi cani, a fargli compagnia è la giapponese Hiromi che i figli accuseranno di plagio. Alla fine sarà lui ad allontanarla, e in un’intervista dopo l’ictus del 2019 disse: «Non la sopporto più, la voglio scacciare!».

RIPRODUZIONE RISERVATA