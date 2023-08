Il dolore di Cabras, dove tutto iniziò 

A Cabras, dove è nata e cresciuta, ultimamente non tornava spesso. Ma quando riusciva la prima visita era per l’adorata zia, Annetta, nella sua casa di via De Castro, quartiere del centro storico lagunare. È lì che Michela Murgia ha trascorso la sua infanzia. Ora la scrittrice lascia a Cabras un ricordo indelebile. Soprattutto a chi è cresciuto con lei, nel gruppo dell’Azione cattolica ragazzi, 25 anni fa.

Era la leader, un esempio per tanti giovani: per il suo carattere, per la sua tenacia. Anche all’epoca portava avanti le sue idee, senza paura, non ascoltando le critiche di nessuno. Per anni ha organizzato tantissime iniziative nel salone parrocchiale di Santa Maria, la sua seconda casa, a pochi metri dallo stagno. Riuscendo a tenere impegnati tanti giovani. Da queste parti nessuno dimentica il musical “Forza Venite Gente”. Lei era la regista. Per tanti anni ha accompagnato i ragazzi della parrocchia alle Giornate mondiali della gioventù. Poi è arrivata la svolta.

Il sindaco Andrea Abis: «Michela era una mente fervida, dotata di una intelligenza spiccata, forte personalità, anticonformista, schietta, sempre schierata con una posizione chiara. Per questo è stata anche una figura divisiva, di contrasto, ma è grazie a queste figure che la società cresce, cambia e si evolve. Cabras ha dato i natali e cresciuto una grande donna che lascerà un segno nella nostra società».

