Il dolore di amici e parenti nell’ultimo saluto a Omar Locci 

Uno strazio senza fine ha accompagnato l’ultimo saluto che la comunità ha dato ieri a Omar Locci, il 43enne rimasto vittima martedì pomeriggio di un terribile incidente sul lavoro.

Il giovane, dipendente del caseificio Sirai ma sempre pronto nel tempo libero a dare una mano d’aiuto al padre e ai parenti nel lavoro dei campi, è morto imprigionato nella mietitrebbia. La piccola chiesa del Gesù Divino Operaio non ha potuto contenere le centinaia di persone che si sono strette attorno al dolore dei genitori, della moglie Manola, e dei figli Gloria, Enea e Nicola che, teneramente e infondendo loro coraggio, i compagnetti di scuola non hanno lasciati soli un solo istante. Sul miracolo della resurrezione di Lazzaro, il parroco don Giampaolo Cincotti ha scelto di fondare l’omelia. Lo strazio che ha accompagnato ogni singolo istante della funzione religiosa cui hanno voluto prendere parte tantissimi amici di Omar Locci, semplici conoscenti, amministratori e consiglieri municipali a rimarcare che un destino atroce ha portato via uno dei figli di Carbonia. E a dimostrazione di una solidarietà alla famiglia che sta assumendo anche caratteri di concretezza. (a. s.)

