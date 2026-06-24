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Bitti.
25 giugno 2026 alle 00:12

Il dolore dell’Isola, oggi l’addio a Bachisio Bandinu 

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E' giornata di lutto quella di oggi per Bitti che da ieri mattina piange la scomparsa di Bachisio Bandinu, figlio illustre della comunità dove nacque nel 1939 e che questo pomeriggio nel Santuario del Miracolo alle 16,30 si svolgeranno i funerali officiati dal

vescovo di Nuoro, monsignor Antonello Mura. Un lutto scandito da “Su Tocamentu de dolu” di Bitzi Tv, il social con il quale Bustianu Cumpostu informa la comunità bittese nel bene e nel male. «Il paese e la Sardegna intera est in dolu mannu perché è venuto a mancare il più grande intellettuale da sempre impegnato nell'analizzare la cultura sociale e politica della comunità isolana, difendendone i valori fondanti dell'essere sardi. Da sempre presente negli incontri in cui si parlava di musica, lingua, liturgia, pastoralismo, turismo e arte, garante della serietà degli eventi».

Lutto condiviso dal sindaco di Bitti Giuseppe Ciccolini: «Esprimo profondo cordoglio a nome di tutta la comunità bittese per la scomparsa di Bachireddu Banninu, come lo chiamavamo tutti in paese dove tornava spesso. Con lui perdiamo uno studioso attento della società sarda,delle evoluzioni culturali,sociali ed economiche, che negli ultimi decenni hanno portato le diverse realtà agropastorali dell’Isola a confrontarsi con i più complessi contesti mondiali caratterizzati dalla globalizzazione».

Una perdita dolorosa, che la Sardegna intera avverte. L’amministrazione comunale di Arzana, di cui Bandinu era cittadino onorario, esprime cordoglio così come Raffaele Sestu, presidente della Pro Loco del centro ogliastrino: «Quanto Bachis mancherà al nostro piccolo paese – dice Sestu – ma soprattutto quanto ci ha lasciato in eredità negli ultimi trenta anni nei quali è stato sempre presente alle nostre manifestazioni culminate con la cittadinanza onoraria della quale andava tanto orgoglioso. Ora ha incontrato il suo amico fraterno Paolo Pillonca e da ieri il paradiso è molto più bello». Un paradiso da cui, Bachireddu, si potrà affacciare, continuando a scrutare oltre gli orizzonti marini che lui amava, veleggiando come uno spirito lieve sui graniti di Gallura e sull'altipiano di Bitti intrisi del profumo degli elicrisi fioriti.

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