Il dolore della fidanzata: «È tutto troppo difficile, mi sento sola e smarrita» 

Nei suoi progetti futuri c’era sicuramente Federica Mulas, la sua giovane fidanzata, con cui, appena qualche giorno fa, ha trascorso il terzo Natale in coppia. Con lei Massimo Cocco, il 19enne di Quartucciu morto mercoledì mattina in un terribile incidente sulla Statale 195, all’altezza di Maddalena Spiaggia, sognava una vita insieme.

«Non ho forze», ripete ora Federica. «È tutto troppo difficile, continuo a logorarmi e a chiedermi perché. Mi sento vuota, smarrita. Ovunque brillerà a vivrà, dovrà darmi la forza per andare avanti e vivere senza di lui e per lui. Nessuna parola di conforto può alleviare il mio dolore», scrive la ragazza che affida ai social il suo dolore, quasi nella speranza di risvegliarsi da un brutto incubo. «Come si fa a vivere per due?», si chiede ancora, cercando quelle risposte che solo il tempo potrà darle.

Si respira un’atmosfera surreale a Quartucciu, le luci e la musica delle feste si sono spente quando in città è arrivata la notizia della morte di quel ragazzo sempre sorridente e pieno di amici. «Può un giovane essere strappato così alla vita?», si domandano i pochi quartuccesi che davanti a una vicenda che ha sconvolto tutta la comunità hanno voglia di parlare. Il dolore è tanto, così come lo sgomento: «È una tragedia. Uno si alza presto per andare a lavorare, per guadagnarsi due soldini e poi non torna più a casa», commenta commossa Elena Spiga rivolgendo un pensiero alla famiglia del giovane diciannovenne, molto conosciuta e benvoluta in città. Il nonno Dino Fanti è stato il barbiere dei quartuccesi per tantissimi anni.Massimo Cocco, dopo la maturità ha scelto di non continuare con gli studi, ma di lavorare. Era un ragazzo volenteroso, con tanta voglia di mettersi in gioco e a breve avrebbe dovuto iniziare nuovamente a Pula, dove il giorno della tragedia si stava dirigendo per fare dei lavoretti.

Mercoledì gli eventi nelle vie cittadine sono stati annullati, mentre ieri l’amministrazione comunale, d’accordo con il parroco, don Elvio Pisu, ha deciso di confermare, nella parrocchia di San Giorgio, il concerto dell’associazione “Quelli del ponte” di Leonardo Pisano e di dedicarlo proprio a Massimo.

«La nostra comunità è stata colpita da un grande lutto, una tragedia immensa», ha detto la vicesindaca Elisabetta Contini dal pulpito della chiesa, dopo il minuto di silenzio dedicato al ragazzo. «La morte porta sempre con sé tanto dolore, ma quando a lasciare questa terra è un ragazzo che si sta affacciando alla vita e che ha ancora tutto il suo futuro da scrivere è ancora più doloroso». E aggiunge: «Massimo era un nostro giovane concittadino, un ragazzo che potrebbe essere mio figlio, nostro figlio, la sua morte ci toglie il fiato, ci lascia sgomenti. A nome dell'intera amministrazione comunale e di tutta Quartucciu voglio abbracciare virtualmente la mamma, il papà, la sorella e la fidanzata perché sentano in questo momento buio tutta la nostra vicinanza». Sino a ieri sera non era stata ancora decisa la data dei funerali.

