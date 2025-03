Il dolore del suo principale: «Era un ragazzo d’oro» 

L’ultima volta che Marco Mameli ha raggiunto gli uffici del suo datore di lavoro risale a venerdì scorso. «È venuto a firmare la busta paga». Antonio Pilia, navigato imprenditore nel settore metalmeccanico, è il proprietario della Movicar construction, società con sede a Tortolì, titolare di appalti per la movimentazione all’Intermare di Arbatax. Pilia ricorda con affetto il suo dipendente: «Era un ragazzo d’oro. Lavorava con noi da alcuni anni, era tranquillo, sereno e sempre composto. Mi colpiva il suo atteggiamento serioso, tanto che dimostrava più anni rispetto alla sua età». Il suo giovane dipendente non c’è più. «Il fatto mi ha colpito tantissimo. A nome mio e del personale della Movicar construction esprime totale vicinanza alla famiglia del povero Marco».

Giampietro Murru è sindaco di Ilbono da cinque anni. Insegnante e genitore, il primo cittadino si è rivolto al killer invitandolo a costituirsi: «È assurdo che ancora oggi si vada a una festa con un coltello in tasca. Marco è andato con gli amici per divertirsi e i genitori l’hanno riportato a casa cadavere. Purtroppo - è la riflessione del sindaco di una comunità sotto shock - i giovani abusano di droghe e alcol senza rendersi conto delle conseguenze. Tutti noi genitori dovremmo sorvegliare di più sui nostri ragazzi». Murru ha annunciato il lutto cittadino in occasione dei funerali di Marco Mameli. «Per domani era convocato un Consiglio comunale ma l’abbiamo rinviato ad altra data». Troppo grande il dolore che ha travolto il paese: ne risente anche l’ordinaria amministrazione.

Il sangue che ha macchiato la serata di Bari Sardo impone silenzio. «Il sindaco, a nome dell’amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza di Bari Sardo, esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia del giovane Marco», sono state le parole del primo cittadino di Bari Sardo, Ivan Mameli, che ieri, di buon’ora, ha annullato i festeggiamenti in programma domani. A ruota quasi tutti gli altri appuntamenti di Carnevale in calendario in Ogliastra sono stati annullati. Cancellata la sfilata di ieri a Jerzu («L’omicidio di un ragazzo di 22 anni durante la festa di Carnevale impone di fermarsi e riflettere», la spiegazione del sindaco, Carlo Lai), quelle del 9 marzo a Ulassai, Lotzorai e Cardedu e quella prevista il 22 a Girasole.

Per tutta la giornata di ieri si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio. Istituzioni, partiti politici e associazioni sportive hanno espresso vicinanza ai familiari della giovane vittima. Il cui padre, Andrea, è gommista e titolare di un’officina nella zona industriale di Tortolì. La stessa area dove lavora la sorella Laura. «Una famiglia ben inserita nel contesto cittadino. Lo stesso Marco lavorava ad Arbatax con una società di Tortolì. Persone perbene e grandi lavoratori: a nome della comunità esprimo vicinanza ai familiari».

Ad affermarlo è Marcello Ladu, sindaco di Tortolì. Sentimento espresso anche dal suo predecessore, Massimo Cannas, che aggiunge: «Una tragedia che ha ferito tutta l’Ogliastra». Interviene anche Salvatore Corrias, consigliere regionale del Pd, «La morte di Marco per mano di un uomo spegne ogni Carnevale e rattrista i nostri cuori, incapaci di vivere il dolore della sua famiglia. A loro e alla comunità di Ilbono la nostra completa vicinanza».

