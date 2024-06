Il dolore del preside: «Francesco, un ragazzo modello» 

Una tragedia che ha segnato l’intera comunità. A Siniscola il cordoglio per la morte di Francesco Pau, il diciassettenne che due giorni fa ha perso la vita in un terribile incidente stradale all’altezza della casa cantoniera di Santa Lucia, è palpabile. Nella casa di famiglia, in via Verdi, per l’intera giornata si è assistito ad un continuo pellegrinaggio di amici e conoscenti che si sono voluti stringere al padre, Lorenzo, ex sindaco della cittadina, alla madre Rita e alle sorelle maggiori. Il sindaco Gian Luigi Farris come segno di cordoglio dell’intera comunità, ha proclamato il lutto cittadino.

Un vuoto immenso per i tanti amici di Francesco, che in un clima cupo, lo ricordano per la sua solarità. Anche negli ambienti scolastici dell’Istituto superiore Michelangelo Pira, lo sgomento è forte. «Frequentava il terzo anno del Nautico ed aveva chiuso l’anno con ottimi voti - dice il preside Sebastiano Lai -. La passione per il mare dà uno spaccato di chi fosse: amante dell’avventura, educatissimo e con uno spiccato senso di responsabilità, era pienamente inserito e pronto a dare il suo contributo con entusiasmo ad ogni iniziativa».

Francesco oltre alla scuola aveva la passione per l’equitazione e prendeva parte alle processioni a cavallo in occasioni delle ricorrenze religiose. L’ultima qualche giorno fa durante la festa patronale di San Giovanni Battista. Poi quella per le due ruote che lo aveva convinto a prendere la patente A, a cui aveva fatto seguito anche l’acquisto di una Benelli 125 fiammante. Due pomeriggi fa proprio quella passione ha tradito la sua voglia di vivere e di crescere. Viaggiava in direzione di Capo Comino, quando nell’affrontare una curva a destra è accaduta la tragedia. Stamane alle 10,30 nella parrocchia di San Giovanni Battista verrà celebrato il funerale.