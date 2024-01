Il dolore dei compagni della seconda E dell’Alberghiero 

«Era corretto, educato e soprattutto altruista. Oltre ad avere un buon profitto. Questa tragedia ha scosso tutta la comunità scolastica». Jessica Cappai è la dirigente dell’istituto superiore Azuni, la scuola frequentata da Guan Xuanming. Il quindicenne era in seconda “E”, indirizzo enogastronomico, nella sede di via Monte Acuto. «La terribile notizia ci è arrivata a metà mattina. Uno choc immenso. Nell’istituto professori e studenti hanno subito fatto un minuto di raccoglimento. Ora vedremo quali altre iniziative portare avanti per ricordarlo».

Il primo giorno di scuola del nuovo anno, ieri, è iniziato con tanti ragazzi che si sono ritrovati dopo due settimane di vacanze per Natale e Capodanno. Un po’ di stanchezza nel riabituarsi alla sveglia presto ma anche la felicità di incontrare nuovamente i tanti compagni. Nella seconda “E” della sede di via Monte Acuto, a due passi dal colle di San Michele, però una sedia è rimasta vuota. Gli amici di Guan hanno probabilmente pensato a un problema di salute o a un impegno improvviso. Poi però sono iniziate a circolare le prime informazioni di quanto accaduto in via Peretti. Il fatto che fosse un quindicenne di nazionalità cinese e che abitasse a Pirri hanno gelato il sangue di chi conosce bene Guan Xuanming.

«Abbiamo avuto la conferma con dei messaggi», spiega la dirigente. «Una tragedia immensa che ha gettato nel dolore tutti: i docenti, tutto il personale della scuola e gli studenti, soprattutto i compagni del ragazzo. La comuità è scossa». (m. v.)

