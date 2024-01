Il dolore composto della “Gigi Riva” 

Una presenza silenziosa, ma costante. Un padre sempre pronto a dare un buon consiglio e una pacca sulla spalla, quando a sorpresa entrava – almeno fino a qualche anno fa – nel prato verde della scuola “Gigi Riva”, da lui fondata nel 1976 e di cui era presidente. «Come una clessidra dove all’improvviso i granelli si fermano nell’aria. Tutto al suo arrivo si fermava. Ora pensare che fisicamente non c’è più fa male», dice Daniele Cortis, direttore della scuola, che insieme agli allievi si fa strada tra i banchi della Basilica di Bonaria per l’ultimo saluto a Rombo di Tuono.

Il racconto

«Faccio parte di quelle persone che in questi giorni avrebbero barattato almeno dieci anni in più e aver così assistito alle sue gesta in campo», confessa Cortis. «Sono stato un privilegiato, una di quelle persone che ha avuto la fortuna di vedere il telefono squillare con il nome sullo schermo di “Gigi Riva”, ma a differenza degli altri che avrebbero fatto salti di gioia, io tremavo. Ho sempre avuto paura che chiamasse perché preoccupato che qualcosa non andasse nella scuola, invece lui era un uomo di tale spessore morale che le sue telefonate non sono mai state per un rimprovero, ma per condividere insieme un’idea, un progetto e supportarci».In questi giorni di notti insonni e di pensieri accavallati, ma il primo ricordo con Il Mito che riaffiora nella mente di Daniele Cortis risale al gennaio 2014, quando subentra nella dirigenza della scuola al padre Ermanno, scomparso il mese prima. «Gigi Riva insieme a Nicola e al professor Molinas mi hanno convocato in sede per chiedermi di portare avanti il centro e prendere il posto di papà», osserva, «per me è stata un’investitura, ma ero consapevole di avere una responsabilità enorme. Da una parte c’era la tristezza per la morte di mio padre, dall’altra l’orgoglio e l’emozione di portare avanti un’eredità molto importante. Gigi Riva ha riposto in me tutta la sua fiducia: era certo io potessi proseguire nell’insegnamento di mio padre e trasmettere i valori della scuola».Passione e inclusione, come ha sempre chiesto il suo fondatore, sono le parole che fin dalla sua nascita hanno animato della “Gigi Riva”. «L’aspetto educativo e formativo devono venire prima di tutto, così come i valori e i principi di Gigi, uomo hanno sempre anticipato il suo tiro mancino. Lui ha messo in piedi un centro destinato a tutti i bambini, senza alcuna distinzione, di poter giocare a calcio e coltivare la propria passione».

Il futuro

Una scuola, la sua unica figlia femmina, che tra due anni compirà cinquant’anni. «Il nome è sempre stato un richiamo importante. Senza dimenticare le imprese calcistiche che nessuno potrà mai cancellare, la stima nei confronti dell’uomo ha fatto sì che, negli anni, si siano avvicinate alla nostra scuola calcio tantissimi giovani», conclude Cortis, «le logiche della vittoria le lasciamo a quelli più grandi o a quelli che hanno altre mire, noi, come ha sempre detto il presidente, abbiamo la volontà di formare buoni cittadini, poi se viene fuori un altro Barella ben venga siamo tutti contenti, ma se, per esempio, viene fuori un bravo idraulico, avvocato, macellaio o commercialista siamo felici lo stesso».

RIPRODUZIONE RISERVATA