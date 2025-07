Il dolore articolare non fa una diagnosi 

È importante la diagnosi differenziale?

Nella gestione dell’artrite reumatoide è importante la differenziazione dalle altre malattie caratterizzate dalla presenza di dolore articolare. È fondamentale effettuare una diagnosi differenziale rispetto ad artropatie degenerative come l’osteoartrosi, la malattia articolare più frequente nella popolazione generale, ma anche rispetto ad altre patologie infiammatorie come le artriti da microcristalli (es. la gotta), l’artrite psoriasica, l’artrite in corso di connettiviti (es. il lupus eritematoso sistemico), le artriti infettive e post-infettive. In tale complesso processo di diagnosi differenziale, nessun singolo sintomo, segno clinico o test è da solo sufficiente per una diagnosi corretta.