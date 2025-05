Il dolore acuto nei bambini 

Come si presenta la pericardite acuta nei bambini?

Il dolore toracico associato alla pericardite è classicamente acuto, si aggrava in posizione supina e si attenua piegandosi in avanti. Uno sfregamento pericardico può essere auscultato ed è accentuato da manovre che avvicinano il cuore al torace. I FANS costituiscono il cardine della gestione della pericardite. Le linee guida raccomandano la colchicina come coadiuvante della terapia con FANS. I corticosteroidi sono terapia di seconda linea o terapia iniziale nei pazienti con controindicazioni ai FANS e colchicina. Anakinra è un antagonista dell'interleuchina-1 ed è utilizzato nella gestione di un’ampia gamma di condizioni infiammatorie.