Il dolce futuro dell’Olbia 

Olbia. La buona notizia è che l’Olbia è tornata a vincere contro una “big” come la Flaminia Civita Castellana «con una prova», per citare l’allenatore Giancarlo Favarin, «d’orgoglio». Quella a sorpresa è che avrebbe trovato il nuovo proprietario non in Roberto Sulas, indicato fino a un’ora prima della partita come il probabile successore di Guido Surace, ma in Giuseppe Pistilli, imprenditore nel settore della panificazione e pasticceria emerso di botto nella giornata particolare dei galluresi.

Cambio

Nella domenica del 3-1 in rimonta contro la Flaminia è successo di tutto, dal rigore parato dall’esordiente Viscovo a quelli trasformati da Ragatzu e Staffa (a recupero, quest’ultimo, abbondantemente scaduto), fino all’espulsione di Furtado, che ha propiziato il gol del momentaneo 1-1, per un alterco con un avversario.

Ma al Nespoli si era già diffusa la voce di Pistilli, confermata nel post partita con una nota ufficiale letta dal club manager dell’Olbia, Riccardo Pecchi, in cui veniva annunciata la firma del contratto preliminare. La notizia ha riacceso le speranze sul futuro dell’ultracentenario club, che data l’esposizione debitoria (almeno 4 milioni di euro) e la mancanza di risorse economico-finanziarie sembrava segnato.

Il campionato

In attesa del contratto definitivo e della presentazione pubblica di Pistilli, che aveva già provato a investire nel calcio manifestando interesse fino a qualche giorno fa nei confronti della Fermana, attualmente in Eccellenza, l’Olbia riprende il cammino nel campionato di Serie D con 3 punti che valgono quota 12 in classifica e il -1 dai playoff dopo otto giornate. Facile intuire che la notizia del cambio al vertice comunicata alla squadra prima del fischio d’inizio abbia innescato la scintilla che serviva, a maggior ragione se i giocatori erano pronti ad ammutinarsi da oggi qualora a livello societario non fosse cambiato nulla.

Il passaggio

Il passaggio di proprietà non verrà formalizzato prima di una settimana, ma le rassicurazioni (tra cui il saldo immediato degli stipendi arretrati) sono andate a segno. Evidentemente Pistilli ha offerto a Murat Yilmaz, il patron turco della SwissPro detentrice del 70 per cento delle quote dell’Olbia Calcio, le garanzie necessarie per la cessione battendo al fotofinish la concorrenza di Sulas.

C’è il derby

Intanto si torna in campo per preparare il derby col Budoni. «Affronteremo la settimana con grande umiltà, dimenticandoci quanto di buono fatto domenica: entreremo in campo per vincere, poi vedremo cosa accadrà», ha assicurato il capitano Daniele Ragatzu.

«Abbiamo ottenuto una vittoria importante contro una squadra forte che nutre speranze di playoff, e a questo punto possiamo farlo anche noi», ha detto invece Favarin. Sui rinforzi il tecnico ha ammesso: «Abbiamo bisogno di elementi in più tra i fuori quota, ma anche di esperienza e fisicità in ogni reparto: quando sostituisci giocatori come Ragatzu non ne hai altri simili da buttare dentro». Pistilli è avvisato.

RIPRODUZIONE RISERVATA