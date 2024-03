il dodicesimo colpo dell’ussana 

La San Sebastiano Ussana centra la dodicesima vittoria consecutiva e consolida il primato nel campionato di Serie C1. In casa contro il Fustal 4 Mori la squadra allenata da Calabretta si è imposta per 8-3. Protagonisti Curreli con un poker e Piras con una tripletta, cui si aggiunge la rete di Saddi. L’Ussana mantiene invariato il vantaggio di cinque punti sul secondo posto, occupato dal Quartu, in vista dello scontro diretto di sabato che potrebbe già decidere le sorti del campionato a cinque giornate dalla fine. Sabato i quartesi, che rispetto alla capolista hanno ancora una gara in meno, hanno vinto 9-5 in trasferta contro l’Happy Fitness Center grazie alle doppiette di Cau, Rafinha e Manunza. A segno anche Serginho, Mascia e Casponi per la tredicesima vittoria del Quartu in campionato.

Successo anche per la Villacidrese che, col 3-1 sul campo del Villaspeciosa, blinda il terzo posto in classifica grazie ai gol di Pistori, Sergio Rocha e Manca. Quarta posizione per l’Ichnos Sassari, che batte 4-0 in trasferta il Cus Cagliari con la doppietta di Bogoslafsca e i gol di Hugo Tavares e Udassi.

Termina sull’8-8 la sfida salvezza tra Futsal Villasor e Babylon, rispettivamente terzultima e penultima in classifica. Per il Villasor triplette per Cogotti e Sardu, doppietta per Masu. Per il Babylon il protagonista è Pinna con cinque centri. A segno anche Ferri, Chemello e Rafa Giorgio. Non ha giocato la Fanni Futsal, Sassari osservava il turno di riposo.

