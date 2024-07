«Il documentario è il mio mestiere» 

Il legame di Marina Loi con la Sardegna è più forte di quanto non tradiscano le origini. Intanto, quando la squadra della sua città natale, la Roma, affronta il Cagliari, il tifo non vacilla. «Mio padre è di Cagliari, quando è tornato in Serie A è stata una festa. E Gigi Riva è stato un genio del calcio», dice l’autrice, regista, sceneggiatrice e producer di programmi e documentari di successo, molti dei quali realizzati con Flavia Triggiani, con la quale collabora da 10 anni.

E con la quale ha scritto e diretto “Ghost Detainee”, che narra la vicenda del rapimento in Italia, vent’anni fa da parte della Cia, dell’imam di Milano Abu Omar, unico caso al mondo di sequestro di Stato finito al centro di un’indagine della magistratura: premiato come Miglior documentario al Filming Italy Sardegna Festival, il doc andrà in onda in prima serata su LA7 il 31 luglio. «Fu un caso eclatante: per la prima volta la Cia inciampava in una Paese amico. In più, avevo studiato il caso dell’attentato alle Torri Gemelle quand’ero docente universitaria, e le due cose erano parallele, l’una conseguenza dell’altra, anche se certe pratiche venivano utilizzate anche prima dell’inasprimento della lotta al terrorismo che c’è stato dopo l’11 settembre», racconta Loi, che in carriera ha firmato – tra gli altri – “Lady Gucci. La Storia di Patrizia Reggiani”, “La vera storia della Uno Bianca”, “Sulle tracce dell’assassino. Il Caso Yara” e “Maurizio Minghella. Il Predatore”. Praticamente i documentari più visti, applauditi, apprezzati dal pubblico e dalla critica negli ultimi anni.

È stato difficile realizzarlo?

«Abbastanza. Uno dei problemi riscontrati è stato il segreto di Stato apposto sul coinvolgimento dell'Italia, che se da una parte ha impedito ai magistrati di procedere contro i servizi italiani, dall’altra non ha reso possibile, come ci ha dichiarato l’ex capo dei servizi segreti italiani Nicolò Pollari, la loro difesa. Però, abbiamo avuto la possibilità di intervistare Abu Omar di persona, oltre ad altre persone coinvolte, come Pollari, che parla per la prima volta del caso, e il pm Armando Spataro, che ha messo sotto accusa la Cia, e crediamo di aver affrontato la storia con equilibrio».

Mai avuto paura?

«Sì, ma l’abbiamo fatto per amore di giornalismo, anche se in molti ci hanno avvisato che non era prudente. Detto questo, sebbene l’argomento fosse delicato, gli eroi sono altri. Inoltre, trattare una vicenda a 20 anni di distanza ti permette di affrontare un argomento dal punto di vista storico, senza il carico emotivo che si avvertirebbe a caldo».

Documentario e crimine: come ci si è appassionata?

«Da piccola: col mio orsetto facevamo dei reportage nella giungla, lui era il mio cameraman. Poi, crescendo, mi sono data alla letteratura e ad autori come Edgar Allan Poe e Agatha Christie, e là mi sono innamorata del crimine. Magari, evitiamo il genere della “tv del dolore”: certo, gli elementi emozionali ci sono, e abbiamo il massimo rispetto per la vittima e i parenti, ma trattiamo i casi in maniera rigorosa, facendo attenzione a tutti i punti di vista. Anche di chi ha indagato e di chi si è macchiato del crimine».

Progetti?

«Il viaggio a New York per la seconda edizione del programma di Piero Armenti, e mi piacerebbe raccontare il caso di Avetrana: nutro dubbi sulla condanna delle due Misseri, mamma e figlia, per l'omicidio di Sara Scazzi. E, poi, vorrei fare qualcosa sulla Sardegna dei misteri: ho un legame viscerale con Cagliari, appena posso con mio marito passiamo settimane intere in città, è la nostra città, dove abbiamo una casa con vista sul Castello. La mia determinazione è scritta nel DNA, e sono orgogliosa di aver vinto un premio in Sardegna. Soprattutto per un documentario che conferma che quando le donne fanno squadra vincono, e che abbiamo dedicato ad Andrea Purgatori, con cui avevamo iniziato il progetto».

