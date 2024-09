Il docufilm sul Cagliari Femminile  

Uno sguardo sul calcio femminile e sulla voglia delle ragazze di crescere e affermarsi. Così è nato il documentario “Il Calcio è Calcio”, primo dedicato al Cagliari Femminile e proiettato in anteprima all’Opificio Innova alla presenza delle squadre. Prodotto e realizzato in collaborazione fra il Cagliari e le agenzie cagliaritane Publikendi e Filmendi, confermati partner del club anche nel 2024-2025, ripercorre l’ultimo anno delle ragazze nei tornei U15 e U17, fra immagini di campo e le parole delle protagoniste, che hanno evidenziato le loro ambizioni, emozioni e sogni, e dei tecnici Andrea Corda e Giuseppe Diana. «Siamo contenti di portare avanti il calcio femminile, anche nel futsal: il nostro sogno è competere nei campionati nazionali», le parole della responsabile del Cagliari Femminile Anna Piras, che ha ricordato il recente accordo con la Mediterranea che farà giocare il Cagliari in Serie A Femminile di calcio a 5. «È un lavoro bellissimo: emerge passione e riassume i valori di integrità, ambizione e perseveranza che portiamo avanti», ha detto il dg rossoblù Stefano Melis. «Nasce per dare valore al calcio femminile e creare qualcosa di positivo», ha aggiunto Andrea Carta, di Publikendi. A breve sarà visibile su app e canali ufficiali del Cagliari.